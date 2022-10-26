Скандал в Котласской горбольнице: «шаманы» главврача Ильясова

В распоряжение редакции ИА RUSNORD попала копия письма отчаяния, отправленное в адрес депутата Архангельского областного Собрания Сергея Эммануилова, в нулевые годы руководившего региональным здравоохранением. К коллеге обращается заведующая ОФД и УЗИ Елена Жукова.
Для непосвященных – аббревиатура расшифровывается как «отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований». Именно эти специалисты первыми попали в немилость главного врача КЦГБ Хизри Ильясова. Не персонально, он в принципе, по словам автора письма, считает физиотерапию «шаманством», чего не скрывает от персонала больницы. Просто «Трофим Лысенко» от медицины, ни больше, ни меньше, нашедший и гнобящий своего «Вавилова».
Между тем, данное отделение успешно функционирует уже 32 года как диагностический центр, обслуживающий не только жителей города, но и района, и частично пациентов юга Архангельской области. Стационар на 539 коек, 62 тысячи прикреплённых амбулаторных пациентов и тд.
Внушительные цифры? Это при том, что укомплектованность врачами ОФД и УЗИ не достигает и 50%. Несложно догадаться, какой объём работы ложится на плечи людей в белых халатах. Отсюда высокий процент совмещения медперсоналом, что отражается на их заработках. Вот руководство больницы и решило сократить время проведения исследований в три-пять раз, что должно снизить зарплату работникам отделения.
Параллельно убираются из штатного расписания вакантные ставки врачей и медсестёр… одна ставка и хватит с них. Вот список конкретных людских потерь при правлении главврача Ильясова:
- не прошло и месяца после его прихода, как «бегом сбежали» зам по хозчасти, главный программист и заведующий гаражом;
- одним днём уволен инженер ОФД и УЗИ, тридцать лет содержавший высокоточную медицинскую аппаратуру отделения в образцовом порядке;
- уволились заведующая аптеки и её заместитель, отказавшись работать в воцарившемся хаосе и неразберихе.
Кроме того, автор письма подозревает главврача Ильясова в протекционизме – он привёл с собой много своих людей по соображениям личной преданности. Так поступают многие новые руководители, любому спокойней работается с проверенными кадрами. Однако эти новые кадры, имея малый рабочий стаж, по договору получают оклады в разы больше, чем старые, имеющие большую врачебную практику. Что, естественно, не способствует здоровой моральной обстановки внутри коллектива (мнение редакции).
Да и вообще, при Ильясове в КЦГБ получила развитие непрозрачная схема оплаты труда медработников.
Параллельно администрация лечебного учреждения заявляет о наличие у больницы большого долга и на этом основании проводит сокращение ставок медработников всех уровней. Хотя на 1 января 2022 года бюджет больницы был профицитным с наличием значительных средств (более 300 млн рублей). Возникают мысли о нецелевом расходовании денежных средств, что, конечно, нуждается в тщательной проверке компетентными органами.
Ещё из «нововведений» главврача Ильясова…
Сокращены бригады скорой помощи. Теперь на боли в животе кареты неотложки не выезжает, что повышает риск смерти пациента от абдоминальной формы инфаркта миокарда. Как будто подобные жалобы заранее списываются на классическое «это вы съели чего-нибудь».
Ликвидировано отделение гипербарической оксигенации, где проходили курсы реабилитации пациенты ССЗ, заболеванием сосудов ног, больные с диагнозом рассеянный склероз, сахарный диабет и другими.
Так кто в этой истории занимается шаманизмом? Вопрос открытый…
Редакция продолжает следить за развитием ситуации и ждёт реакции как от законодательной власти, к которой адресовано «письмо отчаяния», так и от исполнительной.
Между тем, придерживаясь нашего незыблемого принципа предоставлять площадку всем сторонам конфликта, предлагаем высказаться действующей администрации КЦГБ. Лишний скандал Котласу в сегодняшней ситуации совсем не нужен.
Леонид Черток