Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Скандал в Котласской горбольнице: «шаманы» главврача Ильясова

В распоряжение редакции ИА RUSNORD попала копия письма отчаяния, отправленное в адрес депутата Архангельского областного Собрания Сергея Эммануилова, в нулевые годы руководившего региональным здравоохранением. К коллеге обращается заведующая ОФД и УЗИ Елена Жукова.

Для непосвященных – аббревиатура расшифровывается как «отделение функциональной диагностики и ультразвуковых исследований». Именно эти специалисты первыми попали в немилость главного врача КЦГБ Хизри Ильясова. Не персонально, он в принципе, по словам автора письма, считает физиотерапию «шаманством», чего не скрывает от персонала больницы. Просто «Трофим Лысенко» от медицины, ни больше, ни меньше, нашедший и гнобящий своего «Вавилова».

Между тем, данное отделение успешно функционирует уже 32 года как диагностический центр, обслуживающий не только жителей города, но и района, и частично пациентов юга Архангельской области. Стационар на 539 коек, 62 тысячи прикреплённых амбулаторных пациентов и тд.

Внушительные цифры? Это при том, что укомплектованность врачами ОФД и УЗИ не достигает и 50%. Несложно догадаться, какой объём работы ложится на плечи людей в белых халатах. Отсюда высокий процент совмещения медперсоналом, что отражается на их заработках. Вот руководство больницы и решило сократить время проведения исследований в три-пять раз, что должно снизить зарплату работникам отделения. 

Параллельно убираются из штатного расписания вакантные ставки врачей и медсестёр… одна ставка и хватит с них. Вот список конкретных людских потерь при правлении главврача Ильясова:

- не прошло и месяца после его прихода, как «бегом сбежали» зам по хозчасти, главный программист и заведующий гаражом;

- одним днём уволен инженер ОФД и УЗИ, тридцать лет содержавший высокоточную медицинскую аппаратуру отделения в образцовом порядке;

- уволились заведующая аптеки и её заместитель, отказавшись работать в воцарившемся хаосе и неразберихе.

Кроме того, автор письма подозревает главврача Ильясова в протекционизме – он привёл с собой много своих людей по соображениям личной преданности. Так поступают многие новые руководители, любому спокойней работается с проверенными кадрами. Однако эти новые кадры, имея малый рабочий стаж, по договору получают оклады в разы больше, чем старые, имеющие большую врачебную практику. Что, естественно, не способствует здоровой моральной обстановки внутри коллектива (мнение редакции).

Да и вообще, при Ильясове в КЦГБ получила развитие непрозрачная схема оплаты труда медработников.

Параллельно администрация лечебного учреждения заявляет о наличие у больницы большого долга и на этом основании проводит сокращение ставок медработников всех уровней. Хотя на 1 января 2022 года бюджет больницы был профицитным с наличием значительных средств (более 300 млн рублей). Возникают мысли о нецелевом расходовании денежных средств, что, конечно, нуждается в тщательной проверке компетентными органами.

Ещё из «нововведений» главврача Ильясова…

Сокращены бригады скорой помощи. Теперь на боли в животе кареты неотложки не выезжает, что повышает риск смерти пациента от абдоминальной формы инфаркта миокарда. Как будто подобные жалобы заранее списываются на классическое «это вы съели чего-нибудь».

Ликвидировано отделение гипербарической оксигенации, где проходили курсы реабилитации пациенты ССЗ, заболеванием сосудов ног, больные с диагнозом рассеянный склероз, сахарный диабет и другими.

Так кто в этой истории занимается шаманизмом? Вопрос открытый…

Редакция продолжает следить за развитием ситуации и ждёт реакции как от законодательной власти, к которой адресовано «письмо отчаяния», так и от исполнительной.

Между тем, придерживаясь нашего незыблемого принципа предоставлять площадку всем сторонам конфликта, предлагаем высказаться действующей администрации КЦГБ. Лишний скандал Котласу в сегодняшней ситуации совсем не нужен.

Леонид Черток  

 

21 ноябрь 17:22 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

Главные новости


От малого к большому. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Кирдык вашей Швеции. Русский бунт в фильме Натальи Назаровой «Плакать нельзя»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2022 (242)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20