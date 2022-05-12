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Подрядчик снимает с себя ответственность за ремонт набережной в Архангельске

Вчера мы опубликовали претензии от Народного фронта к городским чиновникам за качество ремонта участка набережной Северной Двины от торгового Центра «Прага» до железнодорожного моста. В частности, имелись в виду провалы асфальта и сколы парапета, этот объем работ не выдержал и части гарантийного срока, обозначенного в контракте.

Обращение было подано на имя губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

В распоряжение редакции попало письмо от исполнителя указанных работ строительной компании «Дельта-строй» в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска, датированное аж 19 июля 2022 года. В нем подрядчик снимает с себя всякие претензии к качеству ремонта указанных объектов.

Так, сколы на бордюрных камнях, по мнению строителей, появились от «механизированной уборки набережной, производимой третьими лицами».

Причину провала асфальта рукожопы от «Дельта-строй» (мнение редакции) видят в «вымывании и просадке песчаного основания», а это уже претензии к берегоукреплению и водоотведению, не учтенных в первоначальном техзадание. Они, якобы, просто не имели права выполнить данные виды работ, не прописанные в муниципальном контракте.

Копии отписок прилагаются.

По мнению наблюдателей от редакции, имело место банальное освоение средств, работы выполнены формально и без души.

Слово за главой региона.

     

08 сентябрь 07:34 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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