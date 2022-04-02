День рождения в Арктике

Продолжение «Хроник Плавучего университета». Начало здесь.
Я до сих пор продолжаю разбирать материалы из рейса Арктического плавучего университета и понимаю, что это была отличная экспедиция. Да, погода была не столь великолепна, как в предыдущие. Да что уж там, это была самая кошмарная по погоде экспедиция: то туман, то ливень, то комары. Своеобразная компенсация была в Белом море с рулонными облаками, тремя радугами за раз и потрясающими почти закатами.
Здесь еще будет про день рождения в экспедиции. У меня таких было два. На «Полярисе» капитан подарил мне значок-белого медведя, я до сих пор иногда его ношу. У меня серьги есть точно такие же. А на камбузе испекли обалденный торт. Это был второй или третий день экспедиции, мы шли из Мурманска к ЗФИ, продукты были любые и много… Хм, я опять про еду. Пойду покручу педали велотренажера и перехожу к собственным дневникам.
День тринадцатый.
Он же День тюленя
Капитан филигранно увел нас от шторма, поэтому лишь мягко покачивает и у меня срабатывает рефлекс: раз качают, надо спать. Поэтому не удивляйтесь, что у меня постоянно звонит будильник. Он поставлен на…, нет, на завтрак не поставлен, поставлен на обед, на начало первой лекции, на начало второй, самое главное – на полдник, на ужин и так поднимут. Ну и еще пара рандомных часов в течение дня на случай, если неожиданно вырубит. Точнее, ожидаемо, но вдруг надо что-то не пропустить.
От берега мы идем довольно далеко, но его видно. Сейчас погода приятнее, чем когда мы шли вперед. Конечно, самое большое разочарование, наверно даже единственное – это погода. Новая Земля сногсшибательно красива, но когда вокруг серая хмарь, это очень трудно доказать. Хотя, я не помню, я, может уже это писала, но поразительно, что даже под мрачными тучами море все равно бирюзовое. И присесть на камни и просто посмотреть на него хотя бы пару минут – это уже счастье. Правда, через эти пару минут хватаешься за телефон и просишь того, кто попался на глаза: а сфотографируй меня, будто я на море!
Ну, вот так я сказала. Вроде как на море, но море обычно подразумевает отпуск, пальмы и тепло, а это неправильное море, потому что оно свое.
Почему день тюленя? У нас было шесть высадок за пять дней!!! Это рекорд для плавучих университетов. Погода нас не баловала совсем, и многие совершали марш-броски по 15 км и больше по сильно пересеченной местности, копали, таскали тяжести, проваливались, мокли. В основном участники экспедиции сегодня лежат. Я не одна такая с будильниками. Еще пару тюленей видели рядом с «Молчановым», но это те выносливые люди, кто вышел на палубу.
Экспедиция гиперсимпатотоников
И вообще мой организм хорошо себя чувствует только лежа. Это я всегда подозревала, и обследование доктора Зубова это подтвердило.
- О, - сказал доктор, - было все прекрасно. А встали и сразу стресс.
Внутри меня нервы согласованно кивнули.
Как оказалось, я не оригинальна. Таких больше половины нашего парохода. Радует, что я еще не в красной зоне, было бы совсем печально. Как выразился Леонид Александрович, десять человек совсем упали в глазах аппарата. Тюленей среди нас подавляющее большинство, а вот девяти участникам без разницы, стоять или лежать.
- И стоя даже лучше, но фамилии я не скажу, иначе их заставят работать, - доктор выразительно посмотрел на руководителя экспедиции.
- Думаю, мы договоримся, - кивнул Александр Сабуров.
Есть у меня такое подозрение, что наша средняя температура по больнице улучшится по завершении рейса. Отдыхайте на курортах Баренцева моря!
На море
В 12 часов была станция, вполне стандартно: розетта, черпак, сеть. Сеть бросал Виктор Меркулов, который просил уточнить, что он был бодр и весел. Глубина была 185 метров, и в отличие от Карского моря, где ковш не закрылся из-за камней, он зачерпнут «грязюку», то есть грунт и ил, что всех очень устраивает.
У Никиты Юшина вчера был день рождения, и он сказал, что это самый необычный день рождения в его жизни. Я сначала посочувствовала, а потом решила, что чего это я и стала завидовать: это же идеальный день рождения! И на море… Да еще три высадки подряд. Он единственный из экспедиции участвовал в операции по доставке старинной поморской лодки на борт «Молчанова». Нам же осталось только довольствоваться фотографиями и пока скупыми рассказами страшно уставшего, но счастливого Евгения Ермолова.
Никита отбирает пробы мхов и почвы на тяжелые металлы и радионуклиды. А еще в разных местах судна он развесил образцы мха, чтобы посмотреть, что в них накопится по завершении экспедиции. Думаю, не нужно никому на этом корабле рассказывать, что мхи отлично поглощают всякие вещества, загрязнители-незагрязнители.
- В машинном отделении, на мостике, но там, скорее всего, ничего особенно не будет, - сказал Никита.
Мхи-уловители, на мой взгляд, очень показательная вещь. В Архангельске было бы тоже интересно развесить.
(Развешивать не будут, а вот собрать мхи на тяжелые металлы вокруг Архангельска планируется. Их проверят аж на 45 элементов, как и мхи с Новой Земли).
Шарик для пинг-понга, чернильница и котозаяц
Последний раз (принято говорить – крайний, но мне такой вариант жутко не нравится) я была в Арктике в 2017 году. Мне кажется, что столько мусора на берегах Новой Земли я ни разу не видела. В заливе Иванова, бухте Мурманца и Ледяной Гавани я была впервые, но опять же побережья мыса Желания и Русской Гавани мне не казались настолько захламленными. Может быть, я не помню – обычно весь негатив вымывается из памяти быстрее, а, может, новизна впечатлений как-то не позволила заметить плохое. Хотя вполне возможно, что мусора пять-шесть лет назад было меньше. Ну и еще тогда погода была лучше, а на солнце даже выброшенные сети выглядят веселее.
Александра Ершова сегодня продолжила рассказывать про особенности циркуляции пластика в Мировом океане и все это звучало весьма неутешительно для Арктики. Пресловутые «мусорные острова», конечно, не острова, а пятна. Но эти огромные пятна действительно существуют и вода там больше похожа на суп. Зон концентрации морского мусора пять, по местам зон конвергенции течений, и Баренцево море имеет все шансы обзавестись собственной. Вопрос, к сожалению, не когда, а где. Группа экологов ожидала увидеть больше мусора на баренцевоморской стороне, а самый большой «улов» дала карская. Это могут быть особенности года, поэтому нужен мониторинг и еще раз мониторинг и так постоянно. Вопросов больше чем ответов. И смотреть нужно не узкую полоску пляжа в зоне прибоя, а весь пляж целиком. Когда мы высадились в заливе Иванова, показалось сначала, что и собирать-то тут нечего. Но, поднявшись от берега пару десятков метров, мы увидели загаженный – по-другому не скажешь – пляж.
По количеству находок ожидаемо лидируют рыболовные сети и поплавки, разная обувь. Попалось уже три !! пузырька, в которых раньше продавали чернила. Я поняла, что древняя, потому что их хорошо помню. Была проблема купить черные, почему-то в архангельские магазины завозили исключительно фиолетовые и зеленые чернила. Попались волан для бадминтона, смятый почти до полной неузнаваемости шарик для пинг-понга и непонятное существо, вырезанное из пластика, похожее на зайца и на кошку, если смотреть сзади.
Вред крупного пластикового мусора очевиден. Все, наверно, видели ужасные картинки с запутавшимися в сетях черепахами, птицами с пластиковыми пакетами на голове, веревки на шеях морских котиков, погибших от удушья. Желудки птенцов, умерших от голода, потому что родители приносили им привлекательный пластик вместо не такой эффектной рыбы. На мыс Желания как-то выбросило тушу кита, который не смог освободиться от сети, в которой он запутался. Скорее всего, это была «сеть-призрак», о которых рассказывала Александра Александровна. Они дрейфуют в толще морской воды и продолжают ловить.
Тот кит хотя бы порадовал с десяток белых медведей, которые от его жира, а еще и от грязи стали бурыми и круглыми. Такими же круглыми стали в тот год и чайки мыса Желания, которые даже перестали летать. Они ходили вперевалку и прикрикивали на медведей, чтобы те держали кита во время шторма, а то унесет.
Это один из редких плюсов. Еще один – это колонизация пластиковых отходов разными морскими существами. На опять же к примеру сетке могут поселиться организмы и путешествовать на ней через моря, образуя неопелагические сообщества.
Но на поверхности плавает «вершина айсберга». 70% пластика опускается на дно, формируя «пластиковый горизонт».
Микропластика, особенно того, которого не видно, еще больше, чем крупного мусора. И он формируется не в воде, а на берегу под воздействием солнца, ветра и воды. Крупный пластик быстро становится хрупким и распадается на все более мелкие частицы. Пытаешься взять какую-нибудь штуку, а она буквально рассыпается под пальцами.
И все эти мелкие и супермелкие частицы попадают не только в планктон и рыбу, но и в нас. Если мелкие выводятся, то наночастицы уже есть и в легких, и крови, и в плаценте. К чему это может привести – ученым пока неведомо, но к чему-то не очень полезному точно.
И в мозге тоже, наверно, есть… Пойду-ка я лучше посмотрю на море и птиц.
Глупыш, тупик, даже обидно
Сначала на глаза мне попалась моевка, затем кайры. Ничего удивительного, так и должно быть, сказала бы мне Ирина Покровская. Это типичные морские арктические птицы. Моевка относится к чайкам, а кайра – к чистиковым. Толстоклювая кайра – одна из любимых птиц Ирины Владимировны, сегодня на лекции она уделила ей большое внимание. Они стоят того. Поразительно, но они могут нырять на глубину до двухсот метров. Там даже света солнечного уже нет. Летают кайры хуже, чем ныряют. С борта иногда прямо хочется подбодрить кайру, которая разбегается по воде, настолько отчаянно она при этом выглядит.
И каждая кайра – та, что выжила. Трехнедельный кайрёнок под присмотром родителей и сочувствующих родственников бросается в воду (или не в воду, уж как повезет) с отвесной скалы, еще не умея летать. Не советую смотреть видео об этом, это душераздирающее зрелище. Если все закончилось хорошо, то птенец с отцом отправляются на миграцию, и папа кормит своего отпрыска еще два месяца. Мамы на миграцию отправляются позже.
К чистиковым относятся также чистик – это те черные красавцы с красными лапками, что подпускают к себе близко на мысе Желания, гагарка, «шарик с крылышками» люрик, глупыш и тупик. За двух последних как-то обидно из-за названий. Хотя раньше я считала, ну что там умного может быть в птицах, у них в мозге даже извилин нет, все только ради снижения подъемной массы для полета. Потом я стала читать об устройстве их мозга, и стало понятно, что я их сильно недооцениваю. И подход к ним как к млекопитающим не подходит. У них свои соображения. Взять, к примеру, полярных крачек из «Онежского Поморья». Зачем они осенью сначала летят к Гренландии и только потом в Антарктику? А то, что называется, нас не спросили, зачем…
Продолжение следует…
Ирина Скалина