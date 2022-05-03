Хроники Плавучего университета. Часть 1

Этой публикацией RUSNORD открывает серию очерков, написанных недрогнувшей рукой известной архангельской журналистки и путешественницы Ирины Скалиной о своем последнем арктическом приключении.
Через пять лет я опять отправилась в экспедицию Арктического плавучего университета. Хотя говорила, что всё, больше никогда. Но сама себе не верила, во-первых, потому что люблю эти чертовы арктические острова, во-вторых, меня восхищает команда, которая делает «плавучку». Ну и в этом году – в год десятилетия АПУ – дневник мы вели совместно с коллегами, что было комфортно и интересно, и было время на остальную работу.
В этом году экспедиция Арктического плавучего университета прошла по маршруту Архангельск — Русская Гавань (Новая Земля) — бухта Мурманца— Ледяная Гавань (Новая Земля) — мыс Желания – Оранские острова – залив Иванова – остров Вайгач – остров Сосновец — Архангельск. Меня подкупила возможность побывать на Новой Земле там, где я еще не была: в бухте Мурманца, заливе Иванова, и, конечно, Ледяной Гавани, где находятся остатки зимовья экспедиции Виллема Баренца, возвращаясь из которой он умер… Несколько лет назад от зимовья оставалось три бревна, и очень хотелось узнать, в каком состоянии они сейчас. Погода была великолепна, это была единственная солнечная ночь за все время экспедиции. Но! Путь к зимовью Баренца преградила белая медведица. До нее долетел дрон, увидел, что она гуляет, купается, чуть не помер по пути обратно, поскольку летел против ветра. Остатки трех бревен рассмотреть не удалось и это самое большое разочарование от экспедиции, которая во всем остальном была прекрасна.
Состав участников, как ученых, так и студентов, был очень сильным. Меня восхищают современные студенты, конечно, те, которые мотивированы. Они готовы работать круглые сутки, они стремятся к знаниям, и практически все уже побывали на стажировках за границей и вовлечены в мировую науку. И при этом они веселые и любопытные.
Ну и сейчас будет самоцитирование, потому что пересказ собственных дневников штука не очень благодарная.
День первый
Журналистов, пишущих и особенно снимающих, в этот раз на борту много. Я была в рейсах АПУ дважды: в 2016 году в качестве заместителя директора по экологическому просвещению и туризму национального парка «Русская Арктика», в 2017 году как корреспондент ТАСС. Новая Земля, которая является главной целью нашего путешествия, мне в какой-то степени знакома, но, например, в Ледяной Гавани, где находятся остатки зимовья экспедиции Баренца, я не была. Очень интересно будет посмотреть, что осталось от этих остатков…
Я смотрю на свою экипировку и думаю, не слишком ли оптимистично я решила не брать свой самый теплый комбез. Хотя обычно… обычно, если выходишь из Архангельска в солнце, то оно тебя потом и сопровождает. Круглые сутки, иногда даже хочется выключить.
Вышли мы четко по графику после напутственных слов и танцев белых медведей. Нас уже проинструктировал старпом Игорь Плахин о том, что можно, как можно, и что нельзя делать на судне. Правила строгие: на мостик заходить разрешается, но надо постучать и попросить разрешения, вести там себя следует тихо, чтобы не мешать. Нельзя заходить в ресторан в шлепанцах на босу ногу, босиком ходить в принципе запрещено и лучше носить обувь с задником, чтобы фиксировала пятку. По опыту да, навернуться с трапа можно и в полный штиль, если нога болтается. Сама не падала, но видела.
На инструктаже присутствовал очень суровый капитан Сергей Хохлов, который подтверждал слова старпома практически свирепым взглядом. Его можно понять – почти половина экспедиции совсем юные, и в море были далеко не все. Руководитель экспедиции Александр Сабуров сделал внушение насчет того, чтобы все выходили на открытую палубу одетыми по погоде и в шапках! Шапки – это камень преткновения для студентов в плавучке. Все руководители гоняют ребят с «улицы» без шапок. Сразу хочу сказать: пара замечаний, и провинившиеся лишаются высадок.
Нас проинструктировали, как пользоваться спасательными жилетами, которые у нас в каютах. Это не совсем жилеты по форме, а такие спасательные манишки. Жилет надо плотно затянуть, и раз он формы манишки, перед тем, как бросаться в море, спереди его нужно сильно оттянуть руками вниз, а то можно остаться без головы. Не оторвет, конечно, но шейный отдел позвоночника пострадает серьезно.
Буквально через полчаса после инструктажа объявили учебную тревогу. Подаются семь коротких, затем длинный звонок. По этой команде надо одеться по погоде, надеть спасательный жилет. При настоящей тревоге запрещено брать с собой что-либо, кроме документов. Почему – стало понятно в шлюпке.
Вот мы уместились в оранжевой лодке, по форме больше похожей на дирижабль, примерно вдвадцатиром, уже как-то стало тесновато, и тут Игорь Плахин заметил, что в лодку, если вдруг не дай бог что, добавится еще 11 человек, потому как в экипаже судна их 22, а для команды отдельных лодок нет.
День четвертый
Это тот день, когда все, у кого есть морская болезнь, об этом узнают и более-менее привыкают. Я счастливица по генетике, меня нигде не укачивает. В шторм я хочу только есть и спать. А так соседи по столу делились впечатлениями, что на завтрак «лучше есть хлопушки с йогуртом, когда они выходят обратно, вполне себе приятно на вкус».
…Море уже не уютно убаюкивает, а играет, пока мягкими лапками. Пытаясь улыбаться и попадать в резонанс с палубой, спросила про высоту волн у капитана. Хохлов пристально посмотрел на ближайшую особо вредную, она слегка съежилась, и изрек: 2.30 и отвернулся. «Молчанов» тут же ухнул в яму, вокруг бака взметнулись брызги.
Пожалуй, сегодня надежнее не три точки, а одна – пятая. И чашку лучше держать подальше от ноутбука.
Про волны в Северном Ледовитом океане рассказывал Максим Червяков – заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Саратовского государственного университета. Самый небольшой океан на планете в принципе самый тихий, опять же из-за своей ледовитости. Подо льдом особо не побушуешь. А вот освобождение акватории – (ура, ура! Мы сделаем Севморпуть круглогодичным) ведет в том числе и к росту высоты волн. Разогнаться-то есть теперь где. Высокие волны – больше нагрузка на берег, разрушение берегов. Еще они бьют по ледникам, порождая больше айсбергов.
Северный Ледовитый океан все больше становится похож на Атлантический. Даже появился термин атлантификация. Это включает в том числе биологию. Те же олуши, которых в этом рейсе видели уже дважды, раньше были обитателями Гольфстрима. Как рассказала орнитолог Ирина Покровская, ареал простирался по течению от Америки до Европы. В середине ХХ века вдруг гнездо олуши нашли на острове Харлов в Кандалакшском заповеднике, а недавно в путеводители по Мурманской области внесли колонию олуши на полуострове Рыбачий.
- Представляете, Ирина, в этом случае бердвотчеры (наблюдатели за птицами) обогнали ученых. В научной литературе эта колония пока не упоминается, но она есть.
Олуша питается рыбой и идет, точнее, летит она за своей кормовой базой, которая откочевывает все дальше на восток. И, если встреча с олушей в горле Белого моря была неудивительна, то на границе Баренцева и Печорского морей этого пернатого увидеть не ожидали.
- Может, уже есть колония и на южном острове Новой Земли. Интересная загадка, которую нужно разгадать.
И это не единственный вид, который активно расселяется за пределы своего ареала.
Все студенты в ходе рейса проводят исследование. На четвертый день прошла первая научная сессия, где ребята рассказали, кто чем будет заниматься.
Завершился сегодняшний день просмотром фильма «Как приручить медведя» про взаимодействие с белыми медведями на Чукотке. Фильм был предоставлен Международным кинофестивалем стран Арктики Arctic open. Так Арктический плавучий университет присоединился к киномарафону фестиваля.
День седьмой
Зыбь, - сказал капитан Хохлов, - самое противное, что может быть в Баренцухе.
Но в качке есть и положительные моменты. Меня она отлично убаюкивает, и я здесь как отключаюсь, так до утра. Если, конечно, не просыпаются какие-нибудь предметы, которые обеспечивают качке звуковое сопровождение. Сначала лежишь и надеешься, что звук заткнется добровольно… Как было с маленькой пластиковой бутылкой, которая спрыгнула под диван. Она там покрутилась и мирно застряла в уголке. Но через два часа забрякала термокружка, которую я еще и не могла найти по ящикам, а потом уложить так, чтобы она не звучала.
Еще в качку можно не наклонять тарелку с супом, а к розетке в кают-компании тебя буквально выносит.
Особо активно в качку бегали диски с антибиотиками, которые использовались для практики у Надежды Сачивкиной.
- Такого экшна, пожалуй, на лекциях в плавучих университетах еще ни разу не было, - сказал, глядя на манипуляции студентов с чашками Петри, руководитель экспедиции Александр Сабуров.
Он имел в виду само занятие с посевом бактерий с рук на питательную среду. Обычно в рейсе на лекциях ограничиваются просто лекцией с презентацией. Хотя «движуха» была и в прямом смысле: наглядные пособия все время порывались подвигаться по столу, а вокруг было камер побольше чем вокруг иного федерального министра.
Говоря об антибиотиках, нельзя не сказать об Александре Флеминге. Еще до пенициллина он открыл лизоцим – антибактериальный агент, который содержится, например, в слюне и слезах. По легенде, он делал посев, взял отделяемое из собственного носа, провел им по посеву, и оказалось, что эта слизь убивает бактерии.
Флеминг, опять же по легенде, был не очень аккуратным товарищем, благодаря чему и обнаружил чудесное свойство пенициллина. Однажды жарким летом он делал посевы стафилококка, ему в лабораторию принесли тыкву, которую он не доел. Все это осталось брошенным в лаборатории на время отпуска, цвело и пахло. На тыкве выросла плесень, попала на чашку со стафилококком, отчего бактерии почувствовали себя не очень хорошо. Надо отдать должное Флемингу, когда он вернулся и увидел это безобразие, он его зафиксировал, проанализировал и щедро поделился результатами и образцами, с кем только мог.
На «Молчанове» такое поведение не приветствуется. В кают-компании каждый должен вымыть за собой чашку, тарелку и ложку и долить воду в термопот.
Так люди получили то, чем можно противостоять бактериям. Сейчас антибиотики получают от микроорганизмов, грибов и создают синтетически. Но микромир не дремлет, поэтому в поисках новых источников препаратов для борьбы с инфекциями ученые и едут в Арктику.
Артемий Гончаров из института экспериментальной медицины знакомил нас, какими опасными болезнями можно заболеть в Арктике. На самом деле выбор есть и помимо новой коронавирусной инфекции. Вот, например, бешенство – заболевание неизлечимое в принципе, спасти укушенного или обслюнявленного больным животным может только вакцина, пока не появились симптомы. В медицинской литературе описано два случая вроде как излечения от бешенства при помощи миорелаксантов и ИВЛ, но они не слишком достоверны. Так что если к вам приходит песец, гладить его не надо, а лучше отойти в сторонку и пофотографировать.
Еще одна неприятная штука – туляремия, она лечится, но это еще надо, чтобы ее распознали. Лично знаю человека из статистики про туляремию в Архангельской области. Заболел он после отдыха на одном из островков на Двине, где его укусил то ли комар, то ли слепень. Диагноз ему поставили далеко не сразу – нечастое это заболевание, тем более дело было летом, когда все в отпусках. Молодой доктор определил как ОРВИ и отправил домой. И только через несколько дней, когда человеку стало совсем плохо, врач из опытных что-то заподозрила и обратилась к инфекционистам. Моему другу повезло – он попал в больницу, когда было еще не поздно. Там уже были такие, с туляремией, укушенные на берегу Северной Двины. Один из них, молодой парень, казалось бы, всё, шел на поправку, его выписали, а через неделю он умер.
Есть еще иерсинии, которые вызывают псевдотуберкулез и иерсиниоз. Не слишком приятные вещи, а возбудители – ближайший родственник чумы. В последние годы, как рассказал Артемий Гончаров, открывают новые иерсинии, роль которых в патологии человека еще не изучена.
Ну и сибирская язва – идеальная машина для убийства с целым набором оружия в виде разнообразных экзотоксинов. Споры ее в мерзлых грунтах способны сохраняться даже не сотни, а тысячи лет. На Ямале в 2016 году была вспышка сибирской язвы среди оленеводов – оттаяли споры, попали к оленям, а от них к людям. К сожалению, не обошлось без летальных исходов.
Еще на север продвигаются всякие неприятности типа иксодовых клещей, которые несут с собой разные болезни. Если с 1960-х годов в России число укусов клещами и заболеваемость клещевым энцефалитом падает, то в Архангельской области и Республике Коми растет.
Наибольший драйвер переноса заболеваний – это перелетные птицы. В Арктику только из Африки каждый год прилетает пять миллиардов птиц. Это как если бы большая часть населения Земли приехала сюда в отпуск. Артемий показал фотографии из колоний кайр Командорских островах. Там на скалах не только у кайр колонии, но и у клещей, которые бегают между кайрами и переносят все, что принесли с собой. Поэтому птичьи базары очень перспективны для поиска патогенов.
У поморника в Антарктиде, например, нашли энтерококка, близкого к штаммам из Бразилии. А возбудитель карельской лихорадки изначально имеет африканское происхождение. Как он попал в Фенноскандию? Скорее всего как раз с пернатыми.
День десятый
Как найти кого-то на «Молчанове»? Надо просто дождаться полдника. На завтрак до недавнего времени ходили единицы, обед и ужин некоторые нет-нет, да пропускают.
Между бухтой Мурманца и бухтой Ледяная Гавань вблизи побережья Новой Земли примерно в шесть утра была океанологическая станция, первая в Карском море. До этого делали разрез от ЗФИ до Новой Земли. Правда, начать его пришлось южнее, чем обычно – не дойдя до острова Сальм, «Молчанов» уперся в ледовое поле. Это не очень обычно для начала июля, но войти в него судно не могло. Поэтому разрез начали южнее, и он был короче, чем полагается по классике. Тем не менее, все, что нужно было найти, нашли.
- Что мы нашли - это "перемешанная атлантика" - пояснил младший научный сотрудник отдела океанологии Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Виктор Меркулов. - Нам удалось обнаружить сразу две ветви. Это очень интересно. Мы нашли ветвь баренцевоморскую, которая затекает с юга в Баренцево море. И нашли отголоски ветви фрамовской, которая огибает Шпицберген и с севера заходит через желоб Святой Анны в Баренцево море.
Западная часть Арктики подвержена значительному влиянию атлантических вод, от них зависит гидрологическая обстановка в регионе. Именно поэтому море у Мурманска не замерзает круглый год, а в Архангельске и Санкт-Петербурге климат гораздо мягче, чем на тех же широтах в Северной Америке.
- Нам, чтобы понимать, как меняется климатическая обстановка, как она будет меняться, улучшать климатические модели, нужно видеть, как изменяется поток из Атлантики в Северный Ледовитый океан, - добавил Меркулов.
Некоторые участники после высадки в Ледяной Гавани досидели до морских работ, а затем, опять же без сна, отправились на следующую высадку.
Карское море вообще мелководнее Баренцева. Ковш был наполовину заполнен камнями, в Баренцевом море вытаскивали в основном ил и грязь.
Сотрудник ФИЦКИА УроРАН Павел Лапиков брал пробы на изотопы урана. Это нужно для определения темпов таяния ледников и мерзлых грунтов на архипелаге.
Соотношение изотопов природного урана-234 и -238 в морской воде обычно это значение стремится к единице, потому что один образуется из другого. Но Баренцево море и не приемлет такой банальщины и отличается от других. Здесь есть места, где соотношение доходит до 1,5-2. Во всем виноваты ледники, которые тают, и вечная мерзлота, которая совсем и не вечная, и до такой степени, что теперь ее называют исключительно многолетней. Это таяние не сезонное, оно происходит регулярно. Из мерзлоты и с ледников и берется дополнительный уран-234, он вымывается талой водой из пород и мигрирует в морскую воду.
А ледники действительно уменьшаются. В 2016 году не надо было топать так далеко, чтобы сфотографировать ледник Шокальского. Он ушел вглубь от моря за шесть лет на полкилометра как минимум. Он, конечно, все равно красивый, и льдины от него откалываются настолько бирюзовые, что фотоаппарат не верит сам себе. Реально, чтобы передать настоящий цвет льдин и айсбергов, приходится использовать фотошоп, потому что на фотографиях он получается гораздо более блеклым, чем наяву.
Ученые проверили, не несет ли лишний 234-ый уран в Баренцево море откуда-нибудь извне течениями. Нет, оказалось, не несет. А нарушение баланса изотопов урана в воде – один из косвенных признаков потепления климата.
Когда температура на планете понижается, уран-234 связывается в грунтах, а когда становится теплее, он вымывается из них талой водой. Метод исследования соотношения изотопов урана позволяет сделать выводы о состоянии многолетней мерзлоты без использования бурения, которое обычно очень дорогое. А к чему может привести таяние мерзлых грунтов, мы все видели в Норильске, некоторые даже исследовали последствия для окружающей среды.
В Ледяной Гавани я впервые сгорела на солнце в полночь…
Продолжение следует...
Ирина Скалина