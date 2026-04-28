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Большегрузы больше не будут разбивать дорогу в Плесецке

После публикации Народного фронта региональный Ространснадзор вынес предписание ФКУ Упрдор “Холмогоры”, в ведении которого находится трасса М-8, обязав дорожников устранить нарушения в посёлке Шелекса.

  Напомним, в Плесецком округе для проверки многотонных машин открыли пункт весового контроля. Но запуск объекта, призванного защитить асфальт от разрушения, а бюджет – от внеплановых трат на восстановление дорожной сети, внезапно стал проблемой: чтобы не платить за перегруз дельцы на фурах "протоптали" незаконный объезд весового контроля через посёлок Шелекса.

  Местные жители лазейкой не пользуются, но нарушители с её помощью превращают их территорию в настоящие катакомбы.

  Народный фронт обратился в надзорные органы. Теперь представители Упрдор “Холмогоры” должны не просто загородить объезд, но и выкопать там канавы, полностью перекрыв движение фур по дорогам Шелексы.

01 август 11:33 | : Экономика

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