Большегрузы больше не будут разбивать дорогу в Плесецке

После публикации Народного фронта региональный Ространснадзор вынес предписание ФКУ Упрдор “Холмогоры”, в ведении которого находится трасса М-8, обязав дорожников устранить нарушения в посёлке Шелекса.



Напомним, в Плесецком округе для проверки многотонных машин открыли пункт весового контроля. Но запуск объекта, призванного защитить асфальт от разрушения, а бюджет – от внеплановых трат на восстановление дорожной сети, внезапно стал проблемой: чтобы не платить за перегруз дельцы на фурах "протоптали" незаконный объезд весового контроля через посёлок Шелекса.



Местные жители лазейкой не пользуются, но нарушители с её помощью превращают их территорию в настоящие катакомбы.



Народный фронт обратился в надзорные органы. Теперь представители Упрдор “Холмогоры” должны не просто загородить объезд, но и выкопать там канавы, полностью перекрыв движение фур по дорогам Шелексы.



