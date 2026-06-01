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Большегрузы достали. В Поморье ловят разрушителей асфальта

Народный фронт начал проверку пунктов весового контроля Поморья. Работаем вместе с Ространснадзором, чтобы остановить тех, кто убивает и без того не лучшие дороги. Побывали на самом главном пункте – въезде в Архангельск, проверили 7 грузовиков.

Почему это важно:

– Колея-убийца: многотонные фуры выдавливают в асфальте глубокие борозды. Водителя Алину на трассе М-8 в районе Емецка, где протяжённость колейности составляет 99 км, едва не выкинуло в кювет именно из-за такой колеи.

– Долгий стоп: у “тяжёловеса” тормоза могут не справиться и грузовик занесёт.

– Скрытый габарит: нарушители без машин сопровождения создают смертельные ловушки при обгоне.

Недавно инспекторы поймали здесь же, в районе посёлка Дорожников, “монстра” с нагрузкой на ось по 20 тонн, что вдвое больше нормы! Так нерадивые дельцы хотят перевезти всё за один рейс, нанося многомиллионный ущерб бюджету и подвергая риску каждого из нас.

Народный фронт держит руку на пульсе. По курсу – Плесецк. Наша позиция: делите грузы и берегите дороги.



24 июнь 12:12 | : Скандалы

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