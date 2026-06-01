Большегрузы достали. В Поморье ловят разрушителей асфальта

Народный фронт начал проверку пунктов весового контроля Поморья. Работаем вместе с Ространснадзором, чтобы остановить тех, кто убивает и без того не лучшие дороги. Побывали на самом главном пункте – въезде в Архангельск, проверили 7 грузовиков.



Почему это важно:



– Колея-убийца: многотонные фуры выдавливают в асфальте глубокие борозды. Водителя Алину на трассе М-8 в районе Емецка, где протяжённость колейности составляет 99 км, едва не выкинуло в кювет именно из-за такой колеи.



– Долгий стоп: у “тяжёловеса” тормоза могут не справиться и грузовик занесёт.



– Скрытый габарит: нарушители без машин сопровождения создают смертельные ловушки при обгоне.



Недавно инспекторы поймали здесь же, в районе посёлка Дорожников, “монстра” с нагрузкой на ось по 20 тонн, что вдвое больше нормы! Так нерадивые дельцы хотят перевезти всё за один рейс, нанося многомиллионный ущерб бюджету и подвергая риску каждого из нас.



Народный фронт держит руку на пульсе. По курсу – Плесецк. Наша позиция: делите грузы и берегите дороги.





