"РВК-Архангельск" обучает сотрудников профилактике травматизма

Компания РВК-Архангельск продолжает реализацию масштабного плана «180 дней», главная цель которого - усиление культуры безопасности на производстве. В июле все сотрудники прошли комплексное обучение по профилактике производственного травматизма. Знания и навыки безопасной работы получили абсолютно все работники предприятия – от руководителей и мастеров до уборщиц. Обучение базировалось на актуальной статистике несчастных случаев и анализе коренных причин происшествий.

Анализ Роструда за 2025 год показывает суровую реальность: в прошлом году расследовано и признано связанными с производством 4 573 несчастных случая с тяжелыми последствиями. Из них 984 – со смертельным исходом, что составляет 22% от общего числа. В сфере водоснабжения и водоотведения зафиксировано 45 таких случаев, причем основные причины – воздействие движущихся предметов (15 случаев), падение с высоты (13) и неудовлетворительная организация производства работ (14).

Руководство РВК-Архангельск убеждено: за каждой строкой статистики производственного травматизма стоит человеческая жизнь. Поэтому главная задача компании - не просто провести инструктаж, а сформировать культуру безопасности, в которой каждый сотрудник осознает последствия своих действий и понимает цену ошибки.

«Когда нам показывают ролики и разбирают реальные случаи, что происходит с человеком, если он пренебрегает мерами безопасности, – это действует сильнее любой теории. Я сам мастер, и я вижу, как после такого обучения мои коллеги начинают совершенно по-другому смотреть на свои действия и на работу своих товарищей. Мы разбирали случаи падения с высоты, травмирования движущимися механизмами, затопления котлованов. Огромная ценность обучения в том, что ты не просто запоминаешь правило, а видишь последствия, оцениваешь риски по матрице – и уже никогда не пройдешь мимо опасной ситуации. Ответственность за безопасность – это не обязанность, это привычка», - поделился впечатлениями от обучения мастер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виталий Пономарев.

Начальник управления охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук подчеркивает системный подход компании: «Работодатель несет прямую ответственность за жизнь и здоровье сотрудников. Мы прилагаем все усилия, чтобы повысить культуру безопасности на предприятии. В основе нашего подхода – идентификация опасностей, оценка рисков по матрице "вероятность – последствия" и управление этими рисками. Мы учим персонал пользоваться картами анализа и оценки риска (КАОР), чтобы каждый заранее знал самые опасные участки работы и понимал: когда нужно просто быть внимательнее, а когда – немедленно остановить работу и сообщить мастеру. Когда люди осознают, что цена несоблюдения норм охраны труда – их жизнь и здоровье, они иначе смотрят на производственные процессы. Мы расследуем каждое происшествие не для поиска виновных, а для выявления коренных причин – методом «5 почему». Это позволяет нам устранять не следствия, а первопричины, и не допускать повторения трагедий».

Обучение включает разбор реальных происшествий, методов управления рисками, правил работы с нарядами-допусками и обязательного использования средств индивидуальной защиты. РВК-Архангельск продолжит системную работу по обеспечению безопасных условий труда, регулярно проводя обучение, инструктажи и практические занятия для персонала всех уровней.