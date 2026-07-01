РВК-Архангельск завершает подготовку к осенне-зимнему периоду

Короткое архангельское лето традиционно становится для коммунальщиков временем максимальной производственной нагрузки. В сжатые сроки специалистам РВК-Архангельск необходимо не только восстановить благоустройство после плановых разрытий и обновить проблемные участки сетей, но и в полном объеме подготовить сложное технологическое хозяйство к работе при отрицательных температурах. Масштабная подготовка к зиме ведется на всех объектах водоканала — от водозаборов до очистных сооружений.

В рамках ремонтной кампании специалисты предприятия уже переложили более полутора километров водопроводных и километр канализационных сетей. Особое внимание уделялось замене запорной арматуры: обновлена 31 единица оборудования, что позволяет оперативно локализовать повреждения и переключать потоки воды без отключения крупных микрорайонов. Параллельно ведется работа по обслуживанию колодезного хозяйства — отремонтировано более 500 и проверено более 800 колодцев.

На технологических объектах водоканала завершаются ремонты кровель и систем отопления. Это критически важно для бесперебойной работы насосных станций и очистных сооружений в условиях архангельских морозов.

Для обеспечения стабильного отведения сточных вод в зимний период, когда любая авария осложняется низкими температурами, специалисты провели гидродинамическую промывку сетей водоотведения. Общая протяженность промытых труб составила 46 километров.

На самых проблемных участках города, где износ сетей максимален, применена технология санации. С помощью полимерного «чулка» (рукава), пропитанного специальным составом, специалисты восстановили проходную способность действующих труб без их раскопки. Полимерный материал вводится в старую трубу, расширяется под давлением и застывает, образуя внутри новый гладкий прочный ствол, который перекрывает старые трещины и продлевает жизнь сети на десятилетия.

«Сочетание гидродинамической промывки и санации позволяет нам комплексно подходить к проблеме старых сетей. Мы не просто «пробиваем» засоры, а восстанавливаем геометрию трубы и увеличиваем пропускную способность. Это особенно важно для северного города, где зимой даже небольшой дефект на канализации может привести к серьезным последствиям. Все мероприятия мы проводим строго по графику, чтобы войти в зиму с чистыми и надежными коммуникациями»», - рассказала начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Федотова.

Особое внимание уделено водоснабжению. Для бесперебойного водоснабжения жителей окраинных территорий сотрудники предприятия отремонтировали водоразборные колонки. Для надежной и бесперебойной подачи ресурса провели модернизацию насосного парка.

«К предстоящему зимнему сезону на 18 водонасосных станциях мы устанавливаем новые резервные насосы. Это наш «запас прочности». Основное назначение резервного насоса — автоматически включаться в работу в случае выхода из строя основного агрегата или при резком падении давления в сети в пиковые часы водоразбора. Это позволяет поддерживать стабильный напор даже в удаленных районах города. Мы обеспечиваем не просто подачу воды, а гарантированный резерв по давлению»», - рассказал начальник цеха водонасосных станций РВК-Архангельск Виталий Годяев.

Полностью готовы к зиме и аварийные бригады: проведена наладка комплекса контрольно-измерительных приборов, проверена автотранспортная и спецтехника. Слесарные бригады укомплектованы зимней спецодеждой и запасом необходимых материалов для ликвидации возможных инцидентов в максимально короткие сроки.

«Летняя ремонтная кампания для нас — это окно возможностей, которое мы используем на 100%. Мы провели замену проблемных участков сетей, выполнили диагностику и предупредительный ремонт специализированной техники, проверили все технологическое оборудование на водозаборах и очистных. План мероприятий соблюдается неукоснительно. В осень мы войдем полностью подготовленными к любым погодным сюрпризам», - отметил директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Сегодня «РВК-Архангельск» обслуживает 559 километров водопроводных сетей и 444 километра сетей водоотведения. В структуру входят 111 водопроводных насосных станций подкачки и 57 канализационных насосных станций. Среднесуточный объем поднимаемой воды составляет 150 тысяч кубометров. Услугами водоканала ежедневно пользуются более 300 тысяч жителей областной столицы.