Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск готов к работе в зимний период

РВК-Архангельск готов к работе в зимний период

Руководители всех цехов предприятия доложили главному инженеру РВК-Архангельск Дмитрию Черкашину о проделанной работе в период летней кампании и мероприятиях по подготовке к зиме. Планы летних ремонтов выполнены, необходимые расходные материалы для работы в осенне-зимний период – закуплены.

Проанализирована статистика аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения, составлен график замены наиболее проблемных участков.

«При подготовке к зиме промыто почти 30 километров канализационных коллекторов, переложено 1,5 километра трубопроводов водоотведения, ликвидировано 6,5 тысяч подпоров канализации. В течение летних месяцев наши специалисты отремонтировали большое количество внутриквартальных коллекторов, часть из них – со значительной заменой на новые трубы из современных материалов.  Благодаря обследованиям мы четко понимаем, какие участки в городе надо менять, а какие можно восстановить методом санации. Построен и запущен в работу новый маймаксанский коллектор», - рассказал начальник центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.

Завершаются работы по промывке нового кольцевого водовода протяженностью 5,5 километров. В ближайшее время он будет введен в эксплуатацию. Это исключит проблемы с водоснабжением верхних этажей многоквартирных домов в пиковые часы водоразбора и стабилизирует подачу воды.

Специалисты РВК-Архангельск переложили более двух километров водопроводных сетей, отремонтировали 170 пожарных гидрантов, заменили 22 задвижки. Закрыты более 440 колодцев на сетях, еще 1 200 – обследованы. Проверена и отремонтирована запорная арматура на водоводах, проведено обслуживание водоразборных колонок. 

Промыты и очищены резервуары чистой воды на Центральных очистных сооружениях водопровода, в поселках аэропорта и порта Экономия, на ВОС поселка Силикатчиков. 

Закуплена специализированная техника в цеха малой механизации и ремонтно-технической службы, до наступления зимы парк техники предприятия пополнится новыми генераторами, каналопромывочной машиной, парогенераторной установкой.

«Для стабильной работы в зимний период проведены профилактические работы на всех объектах предприятия – центральных очистных сооружениях водоснабжения и канализации, водонасосных и канализационных станциях. Водоканал работает в штатном режиме. К зиме готовы все производственные объекты. Проверена вся запорно-регулирующая арматура. Специализированная техника прошла техосмотр и регламентное обслуживание. Аварийно-восстановительные бригады укомплектованы необходимым инвентарем, спецодеждой и обувью для работы в холода. На предприятии создан запас реагентов для очистки воды и горюче-смазочных материалов. Все запланированные мероприятия выполнены полностью и в установленные сроки», - резюмировал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

26 сентябрь 14:04 | : Экономика

Главные новости


«Архангельск – первый морской порт России». Но так ли это?
Посол Рыцарт в Холмогорах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (303)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20