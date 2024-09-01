РВК-Архангельск готов к работе в зимний период

Руководители всех цехов предприятия доложили главному инженеру РВК-Архангельск Дмитрию Черкашину о проделанной работе в период летней кампании и мероприятиях по подготовке к зиме. Планы летних ремонтов выполнены, необходимые расходные материалы для работы в осенне-зимний период – закуплены.

Проанализирована статистика аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения, составлен график замены наиболее проблемных участков.

«При подготовке к зиме промыто почти 30 километров канализационных коллекторов, переложено 1,5 километра трубопроводов водоотведения, ликвидировано 6,5 тысяч подпоров канализации. В течение летних месяцев наши специалисты отремонтировали большое количество внутриквартальных коллекторов, часть из них – со значительной заменой на новые трубы из современных материалов. Благодаря обследованиям мы четко понимаем, какие участки в городе надо менять, а какие можно восстановить методом санации. Построен и запущен в работу новый маймаксанский коллектор», - рассказал начальник центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск Илья Попов.

Завершаются работы по промывке нового кольцевого водовода протяженностью 5,5 километров. В ближайшее время он будет введен в эксплуатацию. Это исключит проблемы с водоснабжением верхних этажей многоквартирных домов в пиковые часы водоразбора и стабилизирует подачу воды.

Специалисты РВК-Архангельск переложили более двух километров водопроводных сетей, отремонтировали 170 пожарных гидрантов, заменили 22 задвижки. Закрыты более 440 колодцев на сетях, еще 1 200 – обследованы. Проверена и отремонтирована запорная арматура на водоводах, проведено обслуживание водоразборных колонок.

Промыты и очищены резервуары чистой воды на Центральных очистных сооружениях водопровода, в поселках аэропорта и порта Экономия, на ВОС поселка Силикатчиков.

Закуплена специализированная техника в цеха малой механизации и ремонтно-технической службы, до наступления зимы парк техники предприятия пополнится новыми генераторами, каналопромывочной машиной, парогенераторной установкой.

«Для стабильной работы в зимний период проведены профилактические работы на всех объектах предприятия – центральных очистных сооружениях водоснабжения и канализации, водонасосных и канализационных станциях. Водоканал работает в штатном режиме. К зиме готовы все производственные объекты. Проверена вся запорно-регулирующая арматура. Специализированная техника прошла техосмотр и регламентное обслуживание. Аварийно-восстановительные бригады укомплектованы необходимым инвентарем, спецодеждой и обувью для работы в холода. На предприятии создан запас реагентов для очистки воды и горюче-смазочных материалов. Все запланированные мероприятия выполнены полностью и в установленные сроки», - резюмировал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.