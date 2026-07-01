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Архангелогородцы требуют прозрачности в вопросах оплаты труда

Что может насторожить соискателей в поведении рекрутера и заставить задуматься о том, стоит ли устраиваться на работу в эту компанию? В первую очередь, тема денег. Уход от разговора о размере выплат, предложение «серой» схемы или озвучивание суммы ниже, чем в вакансии, отпугивают 19% жителей Архангельска.

 Грубость, высокомерие, фамильярность, агрессия и жаргонизмы в речи представителя компании назвали недопустимыми 14% респондентов. Еще 11% сбивают с толку неуверенность рекрутера, его неспособность четко ответить на прямой вопрос или нарочитая недосказанность.

 Все больше горожан не готовы мириться с регулярными переработками: фразы о ненормированном графике, работе в выходные или о том, что «переработки — часть профессии», настораживают 9% опрошенных. Разговоры про «золотые горы» и стремительный карьерный рост вызывают скепсис у 7%. Дискриминационные вопросы о возрасте, детях и семейном положении, а также лозунг «мы все одна семья» раздражают еще по 6%. Фраза «молодой, дружный коллектив» не вызывает доверия у 4% соискателей. Давление и навязчивость со стороны рекрутера неприятны еще 4% опрошенных. Системы оплаты труда без оклада или привязанные к KPI критичны также для 4%.

 3% горожан не нравится, когда менеджеры по подбору персонала говорят: «Мы вам перезвоним». А вопрос о том, кем вы видите себя через N лет, является красным флагом для 2%. У 2 из 100 опрошенных вызывают гнев заверения, что компания является лучшей на рынке, еще столько же настораживают вопросы про стрессоустойчивость и многозадачность.

 Мужчин чаще, чем женщин, раздражает, когда эйчары не отвечают прямо на их вопросы, а также фраза о молодом и дружном коллективе. Горожанки же чаще считают недопустимым на собеседовании скрывать зарплату или предлагать работать без оклада (только за процент), проявлять грубость и высокомерие, задавать личные вопросы о социальном статусе.

(фото с https://rimiko.ru/catalog/product/seyf_paket_siltek_kvikpak_a5/

29 июль 08:30 | : Экономика

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