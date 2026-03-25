Архангелогородцы не против встретить искусственный интеллект на собеседовании

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как жители Архангельской области относятся к использованию искусственного интеллекта в процессе собеседований. Согласно результатам опроса, большинство респондентов готовы к различным формам внедрения ИИ в рекрутмент. Так, 46% опрошенных считают, что ИИ может быть полезен как помощник для рекрутера. Еще 16% архангелогородцев готовы пройти собеседование с нейросетью вместо человека, полагая, что это может повысить объективность оценки. При этом 27% респондентов пока относятся к такому формату настороженно.