Архангелогородцы не против встретить искусственный интеллект на собеседовании

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как жители Архангельской области относятся к использованию искусственного интеллекта в процессе собеседований. Согласно результатам опроса, большинство респондентов готовы к различным формам внедрения ИИ в рекрутмент. Так, 46% опрошенных считают, что ИИ может быть полезен как помощник для рекрутера. Еще 16% архангелогородцев готовы пройти собеседование с нейросетью вместо человека, полагая, что это может повысить объективность оценки. При этом 27% респондентов пока относятся к такому формату настороженно.



«Около половины женщин (48%) и 41% мужчин допускают частичное использование ИИ как помощника для рекрутера. Готовность пройти собеседование исключительно с нейросетью выразили 17% женщин и 18% мужчин. В «разрезе» возрастов наибольшую открытость к полностью автоматизированным собеседованиям демонстрирует молодежь: 23% респондентов в возрасте 18-24 лет и 22% опрошенных до 18 лет. Частичное использование ИИ в качестве помощника рекрутера допускают 49% подростков до 18 лет и 47% респондентов в возрасте 18-24 лет. Наибольший процент скептиков ожидаемо наблюдается среди старшего поколения: 29% опрошенных от 45 лет пока не готовы к такому собеседованию. Искусственный интеллект в рекрутменте сегодня воспринимается скорее как помощник, способный повысить объективность и ускорить процессы, при этом решающая роль человека в этом вопросе сохраняется», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru. 

28 апрель 08:00 | : Будни

Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Шива. Быль

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20