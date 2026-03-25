Архангелогородцы не против встретить искусственный интеллект на собеседовании

«Около половины женщин (48%) и 41% мужчин допускают частичное использование ИИ как помощника для рекрутера. Готовность пройти собеседование исключительно с нейросетью выразили 17% женщин и 18% мужчин. В «разрезе» возрастов наибольшую открытость к полностью автоматизированным собеседованиям демонстрирует молодежь: 23% респондентов в возрасте 18-24 лет и 22% опрошенных до 18 лет. Частичное использование ИИ в качестве помощника рекрутера допускают 49% подростков до 18 лет и 47% респондентов в возрасте 18-24 лет. Наибольший процент скептиков ожидаемо наблюдается среди старшего поколения: 29% опрошенных от 45 лет пока не готовы к такому собеседованию. Искусственный интеллект в рекрутменте сегодня воспринимается скорее как помощник, способный повысить объективность и ускорить процессы, при этом решающая роль человека в этом вопросе сохраняется», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.