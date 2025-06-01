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Архангелогородцы рассказали, что их раздражает на работе

Главным источником стресса на работе 14% опрошенных жителей Архангельска назвали поведение коллег. В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и проч. 

На втором месте среди источников стресса на работе — отношение руководства (12%), на третьем — непрофессионализм команды (10%). 6% респондентов назвали основной причиной своей нервозности низкую зарплату, по 5% — непрофессионализм начальства и поведение клиентов. 

Горожан раздражают нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 4%).
 
 Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов.

(фото с https://yandex.ru/q/learning/11718437634/) 

 

30 июль 08:00 | : Будни

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