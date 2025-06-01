Архангелогородцы рассказали, что их раздражает на работе

Главным источником стресса на работе 14% опрошенных жителей Архангельска назвали поведение коллег. В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и проч.

На втором месте среди источников стресса на работе — отношение руководства (12%), на третьем — непрофессионализм команды (10%). 6% респондентов назвали основной причиной своей нервозности низкую зарплату, по 5% — непрофессионализм начальства и поведение клиентов.

Горожан раздражают нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 4%).



Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов.