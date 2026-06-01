Заключенные ремонтируют ФОК в Вельске

Заместитель председателя регионального правительства Игорь Скубенко посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Вельске. На нем ремонтные работы выполняет

исправительная колония № 14 УФСИН России по Архангельской области.

Объект капитально ремонтируется по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта». ИК-14 выступает подрядчиком по проведению работ. Учреждение заключило государственный контракт с МОБУ ДО «Вельская спортивная школа». Все работы начались в марте, график и этапы ремонта были согласованы с администрацией муниципалитета и общественностью, чтобы минимизировать неудобства для жителей и сохранить доступ к занятиям в ФОКе в периоды, когда это возможно.

Заместитель председателя регионального правительства Игорь Скубенко лично осмотрел строительную площадку, оценил темпы и качество выполняемых работ. Сотрудники ИК-14 рассказали, что ремонт ведётся строго по утверждённому графику, без отставаний. Игорь Скубенко отметил ответственный подход к делу руководство и осужденных учреждения. Завершить капитальный ремонт и ввести ФОК в эксплуатацию планируется в установленные контрактом сроки.

Также в рамках рабочего визита Игорь Скубенко побывал и в Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области, где познакомился с работой промышленного сектора. В программу осмотра вошли ключевые производственные площадки колонии – швейный цех, участок металлообработки, площадка по изготовлению малых архитектурных форм.

После обхода промышленного сектора сотрудники ИК-14 и Игорь Скубенко обсудили перспективы конструктивного взаимодействия, в том числе и по расширению кооперации с региональными предприятиями и организациями в целях увеличения объёмов заказов для обеспечения трудовой занятости осуждённых.