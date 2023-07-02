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Игорь Скубенко временно вырос до заместителя председателя правительства

С завтрашнего дня министр труда, занятости и социального развития Игорь Скубенко будет замещать зампреда правительства Архангельской области, курирующего социальный блок, Олесю Старжинскую, взявшую отпуск по уходу за новорожденным ребенком.

Губернатор Александр Цыбульский так презентовал новое назначение экс-мэра Северодвинска:

 — В новой должности Игорь Васильевич продолжит курировать блок, связанный с вопросами занятости населения и социальной работы. Новая задача — ежедневно трудиться над совершенствованием региональной системы здравоохранение. Первостепенной по важности задачей в медицине для нас является обеспечение кадрами. С учётом опыта Игоря Васильевича в минтруда рассчитываю на конструктивные идеи в этом вопросе.

31 июль 14:37 | : Политика

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