Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Исправительная колония в Вельске получила соблазнительный подряд

Руководство исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) провело рабочую встречу с главой Вельского муниципального округа Андреем Гуляевым. 

Поводом для разговора стало обсуждение проекта по капитальному ремонту физкультурно‑оздоровительного комплекса. ИК-14 выступит подрядчиком по проведению  работ. В настоящее время учреждение уже заключило государственный контракт с МОБУ ДО «Вельская спортивная школа», его исполнение стартует в марте. 

На состоявшейся встрече заместитель начальника ИК-14 Александр Заостровцев и заместитель начальника Центра трудовой адаптации учреждения Алексей Бекряев обсудили с главой округа поэтапно реализацию данного масштабного проекта.  Передвижной график и этапы работ будут согласованы с администрацией муниципалитета и общественностью, чтобы минимизировать неудобства для жителей и сохранить доступ к занятиям в ФОКе в периоды, когда это возможно. 

ИК-14 совместно с муниципалитетом уже реализовало несколько совместных проектов, оставаясь надежным и проверенным партнером. 

 

 

10 февраль 10:50 | : Экономика

Главные новости


Стрелец из Койдокурьи. Из прошлого Поморья
День за днем. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (115)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20