Исправительная колония в Вельске получила соблазнительный подряд

Руководство исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) провело рабочую встречу с главой Вельского муниципального округа Андреем Гуляевым.

Поводом для разговора стало обсуждение проекта по капитальному ремонту физкультурно‑оздоровительного комплекса. ИК-14 выступит подрядчиком по проведению работ. В настоящее время учреждение уже заключило государственный контракт с МОБУ ДО «Вельская спортивная школа», его исполнение стартует в марте.

На состоявшейся встрече заместитель начальника ИК-14 Александр Заостровцев и заместитель начальника Центра трудовой адаптации учреждения Алексей Бекряев обсудили с главой округа поэтапно реализацию данного масштабного проекта. Передвижной график и этапы работ будут согласованы с администрацией муниципалитета и общественностью, чтобы минимизировать неудобства для жителей и сохранить доступ к занятиям в ФОКе в периоды, когда это возможно.

ИК-14 совместно с муниципалитетом уже реализовало несколько совместных проектов, оставаясь надежным и проверенным партнером.