Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Половина архангелогородцев выбирает рубль

52% респондентов из Архангельска считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях. Доля сторонников доллара составила 36%. Уровень доверия к евро и китайскому юаню составляет — 23 и 22% соответственно.

 Мужчины заметно чаще женщин советуют выбирать американские и европейские валюты, а также китайский юань.

 Молодежь до 35 лет чаще, чем те, кто старше, рекомендует хранить сбережения в долларах и евро. Горожане 45+, в свою очередь, чаще выступают за накопления в рублях, граждане от 35 до 45 лет — в юанях.

 Среди закончивших вузы рубль выбирают 56%, среди обладателей среднего профессионального образования — только 47%, доллары — 38 и 34% соответственно. Горожане, закончившие техникумы и колледжи, к китайской валюте относятся более настороженно: лишь 9% советуют копить в юанях (среди респондентов с высшим образованием таких 22%).

 С ростом заработка увеличивается и уровень доверия к рублю, доллару и евро, а вот сторонников юаня больше среди граждан с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

 Отвечая на вопрос, какая валюта самая надежная для хранения накоплений, 5% респондентов назвали евро, 17% — доллар, а на первом месте рубль — его выбрал 32% респондентов. 

(фото с https://nn.mk.ru

09 июль 09:52 | : Экономика

Главные новости


Город без опасности. Депутаты АрхГорДумы за неделю
От «Чиваса» до чифира. Что не так с фильмом «Коммерсант» братьев Кравчук

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (108)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20