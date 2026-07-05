Половина архангелогородцев выбирает рубль

52% респондентов из Архангельска считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях. Доля сторонников доллара составила 36%. Уровень доверия к евро и китайскому юаню составляет — 23 и 22% соответственно.



Мужчины заметно чаще женщин советуют выбирать американские и европейские валюты, а также китайский юань.



Молодежь до 35 лет чаще, чем те, кто старше, рекомендует хранить сбережения в долларах и евро. Горожане 45+, в свою очередь, чаще выступают за накопления в рублях, граждане от 35 до 45 лет — в юанях.



Среди закончивших вузы рубль выбирают 56%, среди обладателей среднего профессионального образования — только 47%, доллары — 38 и 34% соответственно. Горожане, закончившие техникумы и колледжи, к китайской валюте относятся более настороженно: лишь 9% советуют копить в юанях (среди респондентов с высшим образованием таких 22%).



С ростом заработка увеличивается и уровень доверия к рублю, доллару и евро, а вот сторонников юаня больше среди граждан с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.



Отвечая на вопрос, какая валюта самая надежная для хранения накоплений, 5% респондентов назвали евро, 17% — доллар, а на первом месте рубль — его выбрал 32% респондентов.

(фото с https://nn.mk.ru)