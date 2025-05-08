Архангельская молодежь продолжает верить в иностранную валюту

Сейчас 64% архангелогородцев считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 39% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 29% — в евро, а 22% — китайских юанях.

Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины — в рубль.

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты. Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, выбирает американские и европейские денежные знаки, а китайский юань чаще предпочитают горожане 35—45 лет.

С ростом величины доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню, а к рублю, наоборот, снижается.

В рейтинге наиболее надежных валют для сбережений лидирует рубль (его назвали 34% архангелогородцев), значительно опережая доллар (14% голосов) и евро (5%).