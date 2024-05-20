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Архангелогородцы стали больше любить юань, чем евро

Доверие к доллару и евро как средству хранения накоплений снизилось после остановки торгов этими валютами на Московской бирже. 

Большинство архангелогородцев (58%) по-прежнему считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте. Копить в долларах можно по мнению 30% опрошенных, в евро — 24%.

 В прошлом году у доллара было 37% сторонников, у евро — 30%. Сейчас же, после введения дополнительных санкций со стороны США и приостановки торгов этими валютами на Московской бирже, доверие к доллару и евро в очередной раз снизилось.

 Что касается китайской валюты, оказалось, что интерес к ней немалый (выше, чем к евро): сегодня 27% северян считают возможным хранить в юанях все сбережения или их часть. Да и в целом, после визита правительственной делегации из Архангельской области в КНР и подписания ряда соглашений, Китай стал ближе к Поморью чем когда либо.

 

24 июнь 08:00 | : Экономика

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