«ЭкоИнтегратор» в долгах как в шелках

Онежский округ зарастает мусором, его просто некуда вывозить.

Причина в том, что местный полигон временно прекратил прием ТКО до того момента, когда региональный оператор не рассчитается с ним по уже имеющимся долгам.

Понять предпринимателя можно, кушать всем хочется.

Комментарий от окружной администрации:

— Региональный оператор по обращению с отходами не выполнил финансовые обязательства перед владельцем полигона. В связи с отсутствием своевременной оплаты за услуги руководство объекта было вынуждено приостановить эксплуатацию полигона. У регионального оператора нет технической возможности для приема и транспортировки отходов.

Главный фигурант скандала («ЭкоИнтегратор») хранит гордое молчание…