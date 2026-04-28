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«ЭкоИнтегратор» в долгах как в шелках

Онежский округ зарастает мусором, его просто некуда вывозить.

Причина в том, что местный полигон временно прекратил прием ТКО до того момента, когда региональный оператор не рассчитается с ним по уже имеющимся долгам.

Понять предпринимателя можно, кушать всем хочется.

Комментарий от окружной администрации:

 — Региональный оператор по обращению с отходами не выполнил финансовые обязательства перед владельцем полигона. В связи с отсутствием своевременной оплаты за услуги руководство объекта было вынуждено приостановить эксплуатацию полигона. У регионального оператора нет технической возможности для приема и транспортировки отходов.

Главный фигурант скандала («ЭкоИнтегратор») хранит гордое молчание…

06 июль 16:38 | : Экономика / Скандалы

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