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Игорь Арсентьев: Ситуация с бензином в городе стала улучшаться

Утренняя сводка от главы Северодвинска:

- Очередное утреннее обновление по запасам топлива на заправках города на 08:00 сегодняшнего дня. По некоторым позициям возможны временные перебои.

 ООО «РН-Северо-Запад» АЗС
 АЗС (Ягринское шоссе, 12)
 ДТ – есть (ограничение 50 л)
 92 – есть (ограничение 30 л)
 95 – есть (ограничение 30 л)
 Технологический перерыв: 08:00-08:30 (пересменка), 09:00-10:00, 14:00-15:00, 21:00-22:00

 ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
 АЗС № 307 (ул. Машиностроителей, 26)
 ДТ – есть (ограничение 60)
 92 – есть (ограничение 30)
 95 – нет
 Технологический перерыв: когда слив топлива с бензовоза

 ООО «РН-Северо-Запад»
 АЗС (Архангельское шоссе, 20)
 ДТ – есть (ограничение 50 л)
 92 – есть (ограничение 30 л)
 95 – есть (ограничение 30 л)
 100 – нет
 Технологический перерыв: информация отсутствует

 ООО «Северная Империя Азс Сервис»
 АЗС № 2 (Архангельское шоссе, 25)
 ДТ – есть (ограничение в канистры)
 92 – нет
 95 – нет
 Технологические перерывы отсутствуют

 ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
 АЗС № 29382 (Архангельское шоссе, 76)
 ДТ – есть (ограничение 60)
 92 – нет
 95 – нет
 Технологические перерывы: 07:00-08:00, 13:00-14:00, 19:00-20:00, 00:00-05:00, когда слив топлива с бензовоза

 ООО «Северная Империя Азс Сервис»
 АЗС № 5 (Архангельское шоссе, 59)
 ДТ – есть (ограничение в канистры)
 92 – нет
 95 – нет
 Технологические перерывы отсутствуют

 ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
 АЗС № 297 (Архангельское шоссе, 116)
 ДТ – есть (ограничение – 60 л)
 92 – есть (ограничение 30 л)
 95 – нет
 Технологические перерывы: 07:45-8:15, 19:45-20:15, 23:45-00:15, когда слив топлива с бензовоза

 ООО «Татнефть-АЗС-Запад
 АЗС № 295 (Железнодорожная, 31)
 ДТ – есть (ограничение 60 л, в канистры 20 л)
 92 – есть ( ограничение 30л)
 95 – есть (ограничение 30л)
 Технологический перерыв: 07:45-8:15, 23:45-0:15, когда слив топлива с бензовоза

 ООО «Татнефть-АЗС-Запад
 АЗС № 313 (Первомайская, 2)
 ДТ – есть (ограничение 60 л)
 92 – есть (ограничение 30 л)
 95 – есть (ограничение 30л)
 Технологический перерыв: 07:45-08:15, 23:45-00:15, когда слив топлива с бензовоза

 ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
 АЗС № 29381 (Морской, 48В)
 ДТ – есть (ограничение 60 литров)
 92 – есть (ограничение 20 л)
 95 – есть (ограничение 20 л)
 100 – есть (ограничение 20л)
 Технологические перерывы: 08:00-09:00, 14:00-15:00, 20:00-21:00, когда слив топлива с бензовоза

 ООО «Северная Империя Азс Сервис»
 АЗС № 3 (Победы, 25)
 ДТ – есть (ограничение в канистры)
 92 – нет
 95 – нет
 Технологический перерыв: когда слив топлива с бензовоза 

 

05 июль 13:10 | : Экономика

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