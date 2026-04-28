Игорь Арсентьев: Ситуация с бензином в городе стала улучшаться

Утренняя сводка от главы Северодвинска:
- Очередное утреннее обновление по запасам топлива на заправках города на 08:00 сегодняшнего дня. По некоторым позициям возможны временные перебои.
ООО «РН-Северо-Запад» АЗС
АЗС (Ягринское шоссе, 12)
ДТ – есть (ограничение 50 л)
92 – есть (ограничение 30 л)
95 – есть (ограничение 30 л)
Технологический перерыв: 08:00-08:30 (пересменка), 09:00-10:00, 14:00-15:00, 21:00-22:00
ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
АЗС № 307 (ул. Машиностроителей, 26)
ДТ – есть (ограничение 60)
92 – есть (ограничение 30)
95 – нет
Технологический перерыв: когда слив топлива с бензовоза
ООО «РН-Северо-Запад»
АЗС (Архангельское шоссе, 20)
ДТ – есть (ограничение 50 л)
92 – есть (ограничение 30 л)
95 – есть (ограничение 30 л)
100 – нет
Технологический перерыв: информация отсутствует
ООО «Северная Империя Азс Сервис»
АЗС № 2 (Архангельское шоссе, 25)
ДТ – есть (ограничение в канистры)
92 – нет
95 – нет
Технологические перерывы отсутствуют
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
АЗС № 29382 (Архангельское шоссе, 76)
ДТ – есть (ограничение 60)
92 – нет
95 – нет
Технологические перерывы: 07:00-08:00, 13:00-14:00, 19:00-20:00, 00:00-05:00, когда слив топлива с бензовоза
ООО «Северная Империя Азс Сервис»
АЗС № 5 (Архангельское шоссе, 59)
ДТ – есть (ограничение в канистры)
92 – нет
95 – нет
Технологические перерывы отсутствуют
ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
АЗС № 297 (Архангельское шоссе, 116)
ДТ – есть (ограничение – 60 л)
92 – есть (ограничение 30 л)
95 – нет
Технологические перерывы: 07:45-8:15, 19:45-20:15, 23:45-00:15, когда слив топлива с бензовоза
ООО «Татнефть-АЗС-Запад
АЗС № 295 (Железнодорожная, 31)
ДТ – есть (ограничение 60 л, в канистры 20 л)
92 – есть ( ограничение 30л)
95 – есть (ограничение 30л)
Технологический перерыв: 07:45-8:15, 23:45-0:15, когда слив топлива с бензовоза
ООО «Татнефть-АЗС-Запад
АЗС № 313 (Первомайская, 2)
ДТ – есть (ограничение 60 л)
92 – есть (ограничение 30 л)
95 – есть (ограничение 30л)
Технологический перерыв: 07:45-08:15, 23:45-00:15, когда слив топлива с бензовоза
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
АЗС № 29381 (Морской, 48В)
ДТ – есть (ограничение 60 литров)
92 – есть (ограничение 20 л)
95 – есть (ограничение 20 л)
100 – есть (ограничение 20л)
Технологические перерывы: 08:00-09:00, 14:00-15:00, 20:00-21:00, когда слив топлива с бензовоза
ООО «Северная Империя Азс Сервис»
АЗС № 3 (Победы, 25)
ДТ – есть (ограничение в канистры)
92 – нет
95 – нет
Технологический перерыв: когда слив топлива с бензовоза