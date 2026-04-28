Игорь Арсентьев: Ситуация с бензином в городе стала улучшаться

Утренняя сводка от главы Северодвинска:

- Очередное утреннее обновление по запасам топлива на заправках города на 08:00 сегодняшнего дня. По некоторым позициям возможны временные перебои.

ООО «РН-Северо-Запад» АЗС

АЗС (Ягринское шоссе, 12)

ДТ – есть (ограничение 50 л)

92 – есть (ограничение 30 л)

95 – есть (ограничение 30 л)

Технологический перерыв: 08:00-08:30 (пересменка), 09:00-10:00, 14:00-15:00, 21:00-22:00

ООО «Татнефть-АЗС-Запад»

АЗС № 307 (ул. Машиностроителей, 26)

ДТ – есть (ограничение 60)

92 – есть (ограничение 30)

95 – нет

Технологический перерыв: когда слив топлива с бензовоза

ООО «РН-Северо-Запад»

АЗС (Архангельское шоссе, 20)

ДТ – есть (ограничение 50 л)

92 – есть (ограничение 30 л)

95 – есть (ограничение 30 л)

100 – нет

Технологический перерыв: информация отсутствует

ООО «Северная Империя Азс Сервис»

АЗС № 2 (Архангельское шоссе, 25)

ДТ – есть (ограничение в канистры)

92 – нет

95 – нет

Технологические перерывы отсутствуют

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

АЗС № 29382 (Архангельское шоссе, 76)

ДТ – есть (ограничение 60)

92 – нет

95 – нет

Технологические перерывы: 07:00-08:00, 13:00-14:00, 19:00-20:00, 00:00-05:00, когда слив топлива с бензовоза

ООО «Северная Империя Азс Сервис»

АЗС № 5 (Архангельское шоссе, 59)

ДТ – есть (ограничение в канистры)

92 – нет

95 – нет

Технологические перерывы отсутствуют

ООО «Татнефть-АЗС-Запад»

АЗС № 297 (Архангельское шоссе, 116)

ДТ – есть (ограничение – 60 л)

92 – есть (ограничение 30 л)

95 – нет

Технологические перерывы: 07:45-8:15, 19:45-20:15, 23:45-00:15, когда слив топлива с бензовоза

ООО «Татнефть-АЗС-Запад

АЗС № 295 (Железнодорожная, 31)

ДТ – есть (ограничение 60 л, в канистры 20 л)

92 – есть ( ограничение 30л)

95 – есть (ограничение 30л)

Технологический перерыв: 07:45-8:15, 23:45-0:15, когда слив топлива с бензовоза

ООО «Татнефть-АЗС-Запад

АЗС № 313 (Первомайская, 2)

ДТ – есть (ограничение 60 л)

92 – есть (ограничение 30 л)

95 – есть (ограничение 30л)

Технологический перерыв: 07:45-08:15, 23:45-00:15, когда слив топлива с бензовоза

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

АЗС № 29381 (Морской, 48В)

ДТ – есть (ограничение 60 литров)

92 – есть (ограничение 20 л)

95 – есть (ограничение 20 л)

100 – есть (ограничение 20л)

Технологические перерывы: 08:00-09:00, 14:00-15:00, 20:00-21:00, когда слив топлива с бензовоза

ООО «Северная Империя Азс Сервис»

АЗС № 3 (Победы, 25)

ДТ – есть (ограничение в канистры)

92 – нет

95 – нет

Технологический перерыв: когда слив топлива с бензовоза