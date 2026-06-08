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Глава Северодвинска рассказал о ситуации с бензином в городе

Обращение Игоря Арсентьева:

- Уважаемые жители и гости города!

 К сожалению, дефицит топлива на частных автозаправочных станциях наблюдается во многих районах. В последние дни на отдельных АЗС периодически вводятся ограничения отпуска нефтепродуктов. Основные причины - сложности с поставками, высокий сезонный спрос и ограниченность предложений на оптовом рынке для частных компаний, реализующих топливо населению.

Важно отметить, что продажи на АЗС крупных нефтяных компаний остаются стабильными, однако их сеть представлена не во всех районах Архангельской области. Для оценки текущей ситуации и своевременного принятия мер в регионе создан оперативный штаб.

 Для вашей оперативной информированности я буду публиковать ежедневную сводку по адресам АЗС и наличию топлива на них.
 На 12:00 информация следующая:

 ООО «РН-Северо-Запад» АЗС
 АЗС (Ягринское шоссе, 12)
 ДТ- есть (ограничение 50 л)
 92- есть (ограничение 30 л)
 95- нет
 Технологический перерыв: 08:00-08:30 (пересменка), 09:00-10:00, 14:00-15:00, 21:00-22:00

 ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
 АЗС № 307 (ул. Машиностроителей, 26)
 ДТ - есть
 92 - нет
 95 - нет
 Технологический перерыв: когда слив топлива с бензовоза

 ООО «РН-Северо-Запад»
 АЗС (Архангельское шоссе, 20)
 ДТ: есть (ограничение 50 л)
 92 - есть (ограничение 30 л)
 95 - нет

 ООО «Северная Империя Азс Сервис»
 АЗС № 2 (Архангельское шоссе, 25)
 ДТ - есть (ограничение 100 л, ограничение в канистры)
 92 - нет
 95 - нет
 Технологические перерывы отсутствуют

 ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
 АЗС № 29382 (Архангельское шоссе, 76)
 ДТ - есть
 92 - нет
 95 - нет
 Технологические перерывы:
 07:00-08:00, 13:00-14:00, 19:00-20:00

 ООО «Северная Империя Азс Сервис»
 АЗС № 5 (Архангельское шоссе, 59)
 ДТ - есть (ограничение 100 л, в канистры нельзя)
 92 - нет
 95 - нет
 Технологические перерывы отсутствуют

 ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
 АЗС № 297 (Архангельское шоссе, 116)
 ДТ - есть (ограничение в канистры)
 92 - нет
 95 - нет
 Технологические перерывы отсутствуют

 ООО «Татнефть-АЗС-Запад
 АЗС № 295 (Железнодорожная, 31)
 ДТ - есть
 92 - нет
 95 - нет
 Технологический перерыв: когда слив топлива с бензовоза

 ООО «Татнефть-АЗС-Запад)
 АЗС № 313 (Первомайская, 2)
 ДТ - есть
 92 - нет
 95 - нет
 Технологический перерыв: когда слив топлива с бензовоза

 ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
 АЗС № 29381 (Морской, 48В)
 ДТ - есть
 92 - есть
 95 - есть
 Технологические перерывы:
 08:00-09:00, 14:00-15:00

 ООО «Северная Империя Азс Сервис»
 АЗС № 3 (Победы, 25)
 ДТ - есть
 92 - нет
 95 - нет
 Технологический перерыв: когда слив топлива с бензовоза

30 июнь 14:26 | : Экономика

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