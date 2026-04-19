Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Почти половина жителей Архангельска предпочитает жить экономно

20% жителей Архангельска назвали себя сторонниками финансовой стратегии «активных трат», 46% — приверженцами стратегии «больше экономить».
 
 В структуре накопительных целей безусловным лидером является финансовая подушка безопасности — ее формированием озабочены 35% респондентов. 20% опрошенных копит на недвижимость, 18% — на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного дела (4%). 8% горожан копят без определенной цели, 7% — на обучение, по 10% на покупку дорогих вещей и медицинские услуги.

 32% опрошенных откладывают 10–25% от своих доходов, а 31% горожан — менее 10%.
 
 Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели, а также на будущее детей. Женщины же чаще сообщают, что копят на отдых и собственное образование.

 Молодежь до 35 лет чаще готова экономить, чем те, кто старше, ради недвижимости, путешествий, автомобиля, медицинских услуг, крупных покупок, а также образования. Респонденты от 35 до 45 лет придают большое значение будущему детей. Граждане 45+ ожидаемо выделяются интересом к пенсионным накоплениям.

 Горожане с высшим образованием заметно чаще тех, кто имеет среднее профессиональное, стремятся создать финансовую подушку, копят на недвижимость, ремонт и на жизнь после выхода на пенсию. Закончившие колледж вдвое чаще откладывают на автомобиль.

 Чем выше заработок, тем больше доля откладываемых средств и тем чаще встречаются такие цели для накопления, как недвижимость, отдых и пассивный доход.

(фото с https://pikabu.ru)
 

03 июль 08:14 | : Экономика

Главные новости


"Мамонты давно вымерли". Александр Новиков о себе и о других
На новом уровне. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (41)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20