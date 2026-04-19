Почти половина жителей Архангельска предпочитает жить экономно

20% жителей Архангельска назвали себя сторонниками финансовой стратегии «активных трат», 46% — приверженцами стратегии «больше экономить».



В структуре накопительных целей безусловным лидером является финансовая подушка безопасности — ее формированием озабочены 35% респондентов. 20% опрошенных копит на недвижимость, 18% — на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного дела (4%). 8% горожан копят без определенной цели, 7% — на обучение, по 10% на покупку дорогих вещей и медицинские услуги.



32% опрошенных откладывают 10–25% от своих доходов, а 31% горожан — менее 10%.



Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиционные цели, а также на будущее детей. Женщины же чаще сообщают, что копят на отдых и собственное образование.



Молодежь до 35 лет чаще готова экономить, чем те, кто старше, ради недвижимости, путешествий, автомобиля, медицинских услуг, крупных покупок, а также образования. Респонденты от 35 до 45 лет придают большое значение будущему детей. Граждане 45+ ожидаемо выделяются интересом к пенсионным накоплениям.



Горожане с высшим образованием заметно чаще тех, кто имеет среднее профессиональное, стремятся создать финансовую подушку, копят на недвижимость, ремонт и на жизнь после выхода на пенсию. Закончившие колледж вдвое чаще откладывают на автомобиль.



Чем выше заработок, тем больше доля откладываемых средств и тем чаще встречаются такие цели для накопления, как недвижимость, отдых и пассивный доход.



(фото с https://pikabu.ru)

