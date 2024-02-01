Архангелогородцы рассказали, на что копят деньги

Каждый пятый архангелогородец придерживается финансовой стратегии «больше тратить».

Распределение сторонников разных финансовых стратегий за год серьезно изменилось: количество сторонников идеи «больше тратить» максимально (21%), а у идеи «больше экономить», соответственно, — приверженцев стало меньше (39%).



Изменения коснулись и стратегии сбережений: копят «на черный день» сейчас чуть реже, чем в прошлом году (хотя это по-прежнему самая популярная цель), а на отдых и приобретение недвижимости — чуть чаще. Таким образом, в топ-5 популярных целей накопления — создание финансовой подушки безопасности (29% опрошенных), путешествия и отдых (23%), недвижимость (21%), будущее детей (16%), пассивный доход (14%).



Каждый третий житель Поморья, имеющий накопления, стремится откладывать в кубышку от 10 до 25% своего заработка. 3 из 10 — до 10% дохода.



Мужчины чаще копят на недвижимость, покупку авто, открытие своего дела и пытаются создать пассивные источники дохода. Женщины в качестве целей сбережений чаще называли путешествия и медицинские услуги.



Северяне до 34 лет чаще откладывают деньги на покупку недвижимости, машины, брендовых вещей, открытие бизнеса. Граждане старше 45 лет — «на черный день», среди них также больше сторонников стратегии «больше экономить».



В приоритете у состоятельных с зарплатой от 100 тысяч рублей долгосрочные цели: финансовая подушка безопасности, будущее детей, жизнь на пенсии. Россияне с доходом до 50 тысяч рублей чаще копят на покупку дорогих вещей (техники, мебели и проч.).

(фото с https://grans.hse.ru/media)