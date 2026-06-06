Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельск пришли крабы

Всем давно понять пора бы

Как вкусны и нежны крабы!

(реклама в СССР, конец 30-х прошлого века)

С начала 2026 года в Архангельск поставлено свыше 1,3 тысячи тонн морепродуктов и рыбы, включая более 854 тонн краба. Подробности от издания «Регион 29»:

- За этот период суда заходили в порт шесть раз, сообщил губернатор Цыбульский. 

По его словам, работа по увеличению объёмов перевалки продолжается. На промысел уже вышло судно «Архангельск», а на следующей неделе в море отправится рыбопромысловый траулер «Ягры». Ожидается, что первое судно вернётся в порт 11–13 июля, второе — 20 июля.

Также отмечается, что в 2026 году промысловики уже выловили около 34 тысяч тонн водных биоресурсов. Это, как подчеркнул глава региона, способствует обеспечению Архангельской области и страны свежей рыбной продукцией.

(фото с https://www.youtube.com

18 июнь 13:29 | : Экономика

Главные новости


Не задушишь, не убьешь. Частный бизнес в СССР
Куй карьеру смолоду. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (245)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20