В Архангельск пришли крабы

Всем давно понять пора бы

Как вкусны и нежны крабы!

(реклама в СССР, конец 30-х прошлого века)

С начала 2026 года в Архангельск поставлено свыше 1,3 тысячи тонн морепродуктов и рыбы, включая более 854 тонн краба. Подробности от издания «Регион 29»:

- За этот период суда заходили в порт шесть раз, сообщил губернатор Цыбульский.

По его словам, работа по увеличению объёмов перевалки продолжается. На промысел уже вышло судно «Архангельск», а на следующей неделе в море отправится рыбопромысловый траулер «Ягры». Ожидается, что первое судно вернётся в порт 11–13 июля, второе — 20 июля.

Также отмечается, что в 2026 году промысловики уже выловили около 34 тысяч тонн водных биоресурсов. Это, как подчеркнул глава региона, способствует обеспечению Архангельской области и страны свежей рыбной продукцией.

(фото с https://www.youtube.com)