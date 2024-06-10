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Траулер «Викинг» зашёл в порт Архангельск с продукцией из рыбы, выловленной в Баренцевом море

Судно, которое принадлежит ООО «Ягры», доставило филе трески и пикши, а также другую свежемороженую продукцию, сообщает ИА Регион29.

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова сообщила, что в июне два судна этого рыбодобывающего предприятия привезли в столицу Поморья более трёхсот тонн донных видов рыб: треску, пикшу, зубатку и другие. Следующий заход ожидается до конца июля.

Также Ирина Бажанова отметила, что в этом году в порт Архангельск выполнили 15 судозаходов малотоннажных траулеров. На борту каждого из них в порт доставили около 20 тонн морской камбалы, которую можно найти на прилавках магазинов.

Министр напомнила, что архангельские предприятия, которые занимаются океаническим ловом, участвуют в реализации  регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Основная экспортная продукция региона — это филе трески и пикши, а также изделия из краба. 

В Поморье работают девять рыбодобывающих предприятий-экспортёров. За первые шесть месяцев 2024 года они совокупно экспортировали 10,3 тысячи тонн рыбы и рыбной продукции, а всего за указанный период выловили 46,2 тысячи тонн рыбы. 


16 июль 16:58 | : Будни

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