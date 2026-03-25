Кадровый рынок Архангельской области оживился к началу лета

В Архангельской области наиболее высокую динамику роста спроса на сотрудников по итогам весны показали производство и сервисное обслуживание — число приглашений на вакансии здесь выросло по сравнению с зимними месяцами на 31% (с 2,8 тыс. до 3,7 тыс.), маркетинг, реклама и PR — на 21% (с 0,8 тыс. до 0,9 тыс.), а также туризм, гостиницы и рестораны — на 20% (с 2,9 тыс. до 3,5 тыс.). Заметный рост числа приглашений на вакансии также наблюдался среди рабочего персонала и в сфере медицины и фармацевтики — на 15% (с 9,9 тыс. до 11,4 тыс. и с 1,6 тыс. до 1,8 тыс. соответственно), в сфере домашнего и обслуживающего персонала — на 13% (с 8,6 тыс. до 9,7 тыс.), а также в строительстве и недвижимости и транспорте, логистике и перевозках — на 11% (с 4,7 тыс. до 5,2 тыс. и с 10,5 тыс. до 11,7 тыс. соответственно).