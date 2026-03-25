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Кадровый рынок Архангельской области оживился к началу лета

Архангельские компании заметно активизировались в поиске сотрудников к лету. По данным ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, этой весной работодатели направили соискателям значительно больше приглашений на вакансии, чем зимой. 



В Архангельской области наиболее высокую динамику роста спроса на сотрудников по итогам весны показали производство и сервисное обслуживание — число приглашений на вакансии здесь выросло по сравнению с зимними месяцами на 31% (с 2,8 тыс. до 3,7 тыс.), маркетинг, реклама и PR — на 21% (с 0,8 тыс. до 0,9 тыс.), а также туризм, гостиницы и рестораны — на 20% (с 2,9 тыс. до 3,5 тыс.). Заметный рост числа приглашений на вакансии также наблюдался среди рабочего персонала и в сфере медицины и фармацевтики — на 15% (с 9,9 тыс. до 11,4 тыс. и с 1,6 тыс. до 1,8 тыс. соответственно), в сфере домашнего и обслуживающего персонала — на 13% (с 8,6 тыс. до 9,7 тыс.), а также в строительстве и недвижимости и транспорте, логистике и перевозках — на 11% (с 4,7 тыс. до 5,2 тыс. и с 10,5 тыс. до 11,7 тыс. соответственно).


Тренд на сезонный рост найма характерен для всего Северо-Западного ФО. Наиболее высокую динамику этой весной показала Новгородская область, где число приглашений на вакансии в сфере маркетинга, рекламы и PR выросло в 2,4 раза (до 4,7 тыс.). На втором месте — Ленинградская область с ростом в той же профессиональной сфере в 2 раза (до 5,1 тыс.). В Псковской области количество приглашений на вакансии в маркетинге и рекламе стало больше в 1,5 раза (до 2,6 тыс.). В Калининградской области наиболее заметный рост зафиксирован в сельском хозяйстве — в 1,3 раза (до 2,4 тыс.). В Псковской области спрос на специалистов в сельском хозяйстве увеличился в 1,3 раза (с до 1,5 тыс.). 


В Мурманской области число приглашений на вакансии в ИТ выросло в 1,3 раза (до 1,5 тыс.). В Новгородской области спрос на специалистов в сфере транспорта и логистики увеличился в 1,1 раза (до 28,8 тыс.), а в Калининградской области количество приглашений на вакансии для административного персонала выросло на 108% (до 37,6 тыс.). Замыкают топ-10 Псковская область, где спрос на административный персонал вырос на 90% (до 6,6 тыс.), и Калининградская область, где количество приглашений на вакансии в сфере искусства, развлечений и массмедиа выросло на 89% (до 3,1 тыс.). 


«Работодатели Архангельской области заметно усилили поиск сотрудников этой весной. Наиболее высокую динамику показали производство и сервисное обслуживание, маркетинг, реклама и PR, а также сфера туризма и гостеприимства. При этом рост числа приглашений на вакансии наблюдался и в других профессиональных областях — среди рабочего и домашнего персонала, в медицине, строительстве и логистике», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

05 июнь 08:30 | : Экономика

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