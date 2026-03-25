Курьеры остаются самыми ценными кадрами в Архангельской области

Также в десятку наиболее востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами — более 200 вакансий (6%) с медианной зарплатой 89,8 тыс. рублей и вилкой от 50 тыс. до 125 тыс. рублей. Для монтажников работодатели открыли почти 200 вакансий (6%), предлагая медианную зарплату в размере 165 тыс. рублей при диапазоне от 145,2 тыс. до 195 тыс. рублей. Сварщикам было доступно также практичеки 200 вакансий (5%) с медианной зарплатой 300 тыс. рублей и диапазоном от 130 тыс. до 300 тыс. рублей. Для врачей разместили почти 200 вакансий (5%), где медианная зарплата достигла 95 тыс. рублей при вилке от 70 тыс. до 150 тыс. рублей.