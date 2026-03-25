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Курьеры остаются самыми ценными кадрами в Архангельской области

Топ-10 самых востребованных специалистов в Архангельской области по итогам мая 2026 года возглавили курьеры — работодатели открыли для них почти 400 вакансий, что составляет 11% от общего числа предложений о работе в регионе. Медианная предлагаемая зарплата для них достигла 176,4 тыс. рублей, а диапазон предложений находился в пределах от 100,1 тыс. до 190 тыс. рублей.


На втором месте расположились разнорабочие — более 300 вакансий (11%) с медианной зарплатой 124,7 тыс. рублей и вилкой от 64,6 тыс. до 176,3 тыс. рублей. Замыкают тройку лидеров продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — более 300 вакансий (10%) с медианной зарплатой 58,9 тыс. рублей и диапазоном от 46 тыс. до 75 тыс. рублей.


Также в десятку наиболее востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами — более 200 вакансий (6%) с медианной зарплатой 89,8 тыс. рублей и вилкой от 50 тыс. до 125 тыс. рублей. Для монтажников работодатели открыли почти 200 вакансий (6%), предлагая медианную зарплату в размере 165 тыс. рублей при диапазоне от 145,2 тыс. до 195 тыс. рублей. Сварщикам было доступно также практичеки 200 вакансий (5%) с медианной зарплатой 300 тыс. рублей и диапазоном от 130 тыс. до 300 тыс. рублей. Для врачей разместили почти 200 вакансий (5%), где медианная зарплата достигла 95 тыс. рублей при вилке от 70 тыс. до 150 тыс. рублей.


Поварам, пекарям и кондитерам работодатели предлагали более 150 вакансий (5%) с медианной зарплатой 60 тыс. рублей, при этом диапазон предложений составлял от 50 тыс. до 109 тыс. рублей. Также в десятку вошли машинисты — около 150 вакансий (4%) с медианной зарплатой 186,9 тыс. рублей при вилке от 88 тыс. до 214,5 тыс. рублей. Замыкают рейтинг водители и экспедиторы — почти 150 вакансий (4%) с медианной зарплатой 147 тыс. рублей и диапазоном от 54 тыс. до 200 тыс. рублей. 


«Наибольший спрос работодателей в Архангельской области сосредоточен на специалистах в сферах логистики, торговли и продаж, а также на представителях рабочих профессий. При этом самые высокие медианные зарплатные предложения среди наиболее востребованных специалистов работодатели готовы делать сварщикам (300 тыс. рублей), машинистам (186,9 тыс. рублей) и курьерам (176,4 тыс. рублей)», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.


 

04 июнь 08:43 | : Экономика

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