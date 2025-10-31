Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кенозерский национальный парк учредил именную стипендию для юных талантов

Впервые Кенозерский национальный парк и «Онежское Поморье» запускают конкурс именной стипендии «Новые горизонты». Это шанс для активных подрастающих хранителей нашего общего природного и культурного наследия получить поддержку от Кенозерского национального парка на развитие своих талантов и исследовательских интересов.

Само пребывание на заповедной территории становится уроком: здесь формируются комплексные представления о том, как должны выстраиваться отношения между Человеком и Природой. Парк создал целостную образовательную среду, которая не просто даёт знания, но и воспитывает бережное отношение к наследию. И мы рады поддержать тех, кто разделяет эти ценности и готов стать хранителем своей заповедной территории. Ломоносовский конкурс, Детские экологические лагеря, «Плотницкие курсы», «Школа юного экскурсовода», школьные лесничества и многие другие проекты Парка десятилетиями объединяют активных школьников заповедной территории. 

 «Каждый ребенок в каждой деревне Онежского полуострова, Кенозерья и Лекшмозерья для нас важен, дети — это будущее нашей большой заповедной территории. И мы с радостью поддержим стипендией инициативы будущих хранителей уникальных природных ландшафтов и культурных традиций», — уточнила Александра Яковлева, руководитель ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

 Конкурс стипендий проводится для активных школьников (от 10 до 17 лет), проживающих на территории деревень Кенозерского национального парка, а так же детей из населённых пунктов Онежского полуострова (Красная Гора, Уна, Луда, Пертоминск, Яреньга, Лопшеньга, Летний Наволок, Летняя Золотица, Пушлахта, Лямца, Пурнема).

 Если тебе интересно краеведение, волонтёрство, общественная активность, забота об окружающей среде и творчество, подавай заявку до 1 сентября 2026 года на почту ecoedu@kenozero.ru с пометкой #Новыегоризонты. Время быть активным, проявлять себя, принимать участие в мероприятиях школы и Парка и собирать портфолио достижений. Мотивационное письмо или видеовизитка могут принести дополнительные баллы.

 Конкурсная комиссия выберет шесть победителей (по два с каждой заповедной территории) и будет поддерживать стипендиатов каждую четверть 2026-2027 учебного года.

 Не упусти шанс раскрыть свой потенциал — твоё будущее начинается в Парке!


26 декабрь 12:32 | : Культура

Главные новости


Миф о «золотом» рубле
Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (387)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20