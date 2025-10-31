Кенозерский национальный парк учредил именную стипендию для юных талантов

Впервые Кенозерский национальный парк и «Онежское Поморье» запускают конкурс именной стипендии «Новые горизонты». Это шанс для активных подрастающих хранителей нашего общего природного и культурного наследия получить поддержку от Кенозерского национального парка на развитие своих талантов и исследовательских интересов.

Само пребывание на заповедной территории становится уроком: здесь формируются комплексные представления о том, как должны выстраиваться отношения между Человеком и Природой. Парк создал целостную образовательную среду, которая не просто даёт знания, но и воспитывает бережное отношение к наследию. И мы рады поддержать тех, кто разделяет эти ценности и готов стать хранителем своей заповедной территории. Ломоносовский конкурс, Детские экологические лагеря, «Плотницкие курсы», «Школа юного экскурсовода», школьные лесничества и многие другие проекты Парка десятилетиями объединяют активных школьников заповедной территории.

«Каждый ребенок в каждой деревне Онежского полуострова, Кенозерья и Лекшмозерья для нас важен, дети — это будущее нашей большой заповедной территории. И мы с радостью поддержим стипендией инициативы будущих хранителей уникальных природных ландшафтов и культурных традиций», — уточнила Александра Яковлева, руководитель ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

Конкурс стипендий проводится для активных школьников (от 10 до 17 лет), проживающих на территории деревень Кенозерского национального парка, а так же детей из населённых пунктов Онежского полуострова (Красная Гора, Уна, Луда, Пертоминск, Яреньга, Лопшеньга, Летний Наволок, Летняя Золотица, Пушлахта, Лямца, Пурнема).

Если тебе интересно краеведение, волонтёрство, общественная активность, забота об окружающей среде и творчество, подавай заявку до 1 сентября 2026 года на почту ecoedu@kenozero.ru с пометкой #Новыегоризонты. Время быть активным, проявлять себя, принимать участие в мероприятиях школы и Парка и собирать портфолио достижений. Мотивационное письмо или видеовизитка могут принести дополнительные баллы.

Конкурсная комиссия выберет шесть победителей (по два с каждой заповедной территории) и будет поддерживать стипендиатов каждую четверть 2026-2027 учебного года.

Не упусти шанс раскрыть свой потенциал — твоё будущее начинается в Парке!



