Группа Абрама Выучейского спасает Онежское Поморье от браконьеров

В национальном парке «Онежское Поморье» крупное экологическое преступление.

В начале ноября двое жителей Архангельской области решили наловить сетями красной рыбы в реке Кумжевая. Вдоль русла крохотной сёмужье-нерестовой реки на заповедной территории установили шесть связанных между собой сетей-«финок» — получилась большая жаберная сеть. Для промысла использовали аэролодку и выбрали самую глубокую часть русла — место, где мигрирует и нерестится рыба.

Во время задержания от части улова браконьеры избавились, сбросив ящик с рыбой в воду. Часть улова изъяли инспекторы. Браконьерский улов составил 156 камбал, 63 кумжи, 38 сигов-пыжьянов, 27 навжин и 4 корюшки. Часть пойманной рыбы с признаками жизни инспекторы выпустили в реку.



Сумма причиненного ущерба составила 767 010 рублей, что согласно Уголовному кодексу расценивается как особо крупный ущерб. В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 256 УК РФ.



«Пойманная незаконным способом рыба не стоит сломанной жизни. К тому же законными способами ловить рыбу не сложно и интересно, а жажда наживы любой ценой доводит до скамьи подсудимых», — отмечает Абрам Выучейский, начальник оперативной группы «Онежского Поморья».

Год назад оперативная группа национального парка «Онежское Поморье» на этой же реке Кумжевая выявили налогичное преступление: https://vk.com/@-77160282-ugolovnaya-otvetstvennost-za-nezakonnoe-rybolovstvo