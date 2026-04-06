РВК-Архангельск продолжает сезон благоустройства городских территорий

Работы по благоустройству городских территорий, где специалисты РВК-Архангельск проводили аварийно-восстановительные работы на сетях, идут ускоренными темпами. Дедлайн по завершению сезона благоустройства главой города поставлен 5 июня. Для этого специализированные бригады предприятия временно укомплектованы слесарями других производственных цехов. Работы ведутся в ежедневном режиме.

В начале мая, когда асфальтовые заводы еще не запустили производство, основные усилия специалистов по благоустройству было направлено на восстановление зеленых зон: каждая раскопка засыпана грунтом, зачернена и выровнена под грабли, а участки под будущее асфальтирование утрамбованы и защебенены. Там, где разбирали брусчатку или бордюры, всё вернули на место с максимальной точностью.

Руководитель группы по благоустройству цеха строительства сетей РВК-Архангельск Илья Шевчук, комментируя динамику работ, подчеркнул, что предприятие и его подрядчики действуют как единый механизм.

«Как только заводы начали отпускать асфальт, мы и две наши подрядные организации незамедлительно приступили к асфальтированию. РВК-Архангельск берет на себя небольшие участки в дворовых территориях и на тротуарах, а подрядчики работают на дорогах общего пользования. Уже в первой декаде мая мы полностью привели в порядок масштабные участки на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Вологодской, на проспекте Советских космонавтов и улице Гайдара, на набережной Северной Двины. На сегодняшний день закрыто 32 ордера по асфальтированию, еще 73 участка подготовлены под укладку асфальта. Работы идут строго по графику, есть всё необходимое: бордюрные камни, брусчатка, щебень и песок. Никаких простоев из-за нехватки материалов мы не допускаем», - отметил Илья Шевчук.

С начала сезона благоустройства на восстановление городских территорий уже направлено 1 200 тонн песка, 700 тонн щебня и почти 400 тонн грунта.

Особый контроль со стороны РВК-Архангельск установлен за объектами, которые восстанавливали подрядные организации. С ноября 2025 года их силами были переложены крупные участки канализационных коллекторов в округе Варавино–Фактория, на улицах Воскресенской и Ильича. Как отметил начальник отдела по капитальному строительству РВК-Архангельск Иван Сеник, большинство из 40 таких объектов уже полностью готовы к сдаче.

«Для нашей компании благоустройство — это не просто формальное закрытие ордеров, а прямое продолжение ремонта и вопрос доверия горожан. Мы понимаем: люди ценят не только то, как быстро мы устранили аварию или заменили сети, но и то, в каком виде оставляем после себя дворы, тротуары и проезды. Социальная ответственность перед Архангельском и каждым его жителем для нас — безусловный приоритет. В летний период восстановление порядка на участках после ремонтных работ будет проходить уже по согласованному графику — сразу после завершения каждого этапа ремонта. Мы не уйдем с объектов, пока жители не увидят ровные дороги, целые бордюры и чистые газоны», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.



