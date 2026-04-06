Уже четверть жителей Архангельска не может обойтись без подработки

24% работающих жителей Архангельска сообщили о наличии дополнительной работы. Еще 50% пока не имеют подработки, но хотели бы найти ее. Не интересуются дополнительным заработком 26% респондентов.

Мужчины подрабатывают чуть чаще женщин (27 и 21% соответственно).

Чаще всего дополнительную работу имеют граждане в возрасте 25—35 лет (28%), реже — молодежь до 25 лет (17%).

Чаще подрабатывают респонденты, занятые на основном месте в гибридном режиме (несколько дней в офисе, несколько — на удаленке), — 37%. Среди полностью удаленных сотрудников доля подрабатывающих составляет 24%, а среди тех, кто каждый день ходит на работу, — 19%.

Наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий. Среди медицинских сестер подработка есть у 41%, среди врачей — у 39%, среди главных бухгалтеров — у 36%, а среди учителей — у 33%. Высока доля совместителей и среди маркетологов (32%), воспитателей (31%), охранников (30%) и программистов (28%). Реже подрабатывают продавцы и экономисты (по 14%), HR-менеджеры (15%), администраторы и менеджеры по продажам (по 17%).

Уделяют подработке менее 10 часов в неделю сейчас 67%. Еще 18% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 15% — более 20 часов.

Менее 10% общего дохода приносит дополнительная занятость лишь 27% совместителей. 4 из 10 опрошенных в настоящее время получают от подработки от 10 до 30% дохода, каждый пятый — от 30 до 50%, каждый восьмой — более половины личного дохода.

20 май 08:00 | : Экономика

