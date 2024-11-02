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Архангелогородцы высказали свое отношение к переработкам

Против сверхурочных чаще те, кто ходит на работу каждый день. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающего в режиме 40-часовой рабочей недели.

Мнение о том, что переработки являются нормой, нехарактерно для архангелогородцев: его разделяют лишь 5% из тех, кто работает на территории работодателя, 6% сотрудников с удаленным графиком и 4% с гибридным. Более распространена другая точка зрения: иногда нужно работать дольше, но не стоит превращать это в норму. Такой позиции чаще придерживаются работники с гибридным графиком (56% против 48% среди тех, кто ходит на работу, и 54% среди дистанционных сотрудников). О том, что все задачи следует выполнять исключительно в рабочее время, чаще говорят очные сотрудники (47% против 40% среди трудящихся удаленно и в гибридном формате).

 По факту же только каждый пятый сотрудник никогда не работает в личное время (19% среди удаленщиков, 22% среди тех, кто ходит на работу, и 23% среди работников в гибридном режиме). По 19% среди очных и дистанционных трудящихся приходится перерабатывать почти каждый день. Среди опрошенных с гибридным графиком таких 13%. Несколько раз в неделю чаще перерабатывают архангелогородцы на удаленке (33% против 22% среди ходящих на работу и 30% среди трудящихся в гибридном режиме).

 Удается ли трудоустроенным архангелогородцам решать личные дела, которые они запланировали на день? Большинство утверждает, что времени хватает (57% среди работающих по гибридному графику, 62% среди тех, кто ходит на работу, и 61% среди удаленщиков).

(фото с https://life.ru/p/1607267

24 ноябрь 08:55 | : Будни

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