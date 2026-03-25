Архангелогородцы стали чаще задумываться о смене работы

Жители Архангельска активно интересуются возможностями трудоустройства и дополнительной занятости. В первом квартале 2026 года оживлённость пользователей на сайтах по поиску работы выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее решительными кандидатами в Архангельске являются мужчины в возрасте 35–44 лет, что совпадает с данными по стране. Средняя предлагаемая заработная плата у россиян составила 73 111 руб/мес, выяснили аналитики МегаФона и Авито Работы в совместном исследовании.

 Мужчины в Архангельске задумываются над сменой должности, места работы и над поиском дополнительных вариантов занятости на 63% чаще, чем женщины. Соискатели 35-44 лет мужского пола показывают самый высокий интерес – на них приходится 25% от объёма данных, израсходованного на сервисах с вакансиями.

 В Архангельске в целом возрастная категория 35-44 лет лидирует, её доля составляет 40% среди остальных кандидатов. Дальше идут соискатели 45-54 лет (28%) и 25-34 лет (19%). Однако по динамике спроса на трудоустройство впереди студенты, которые пока заняты получением образования: за последние полгода они увеличили трафик на сайтах с вакансиями на 9%. 

 Чаще всего соискатели смотрят вакансии и отправляют резюме будущим работодателям во вторник и среду, а в воскресенье предпочитают брать паузу на отдых.

 Традиционно декабрь и январь являются самыми «тихими» месяцами по вопросу смены работы. Наращиваются темпы найма летом и осенью. В прошлом году пиковым периодом стал сентябрь-октябрь, когда трафик был на треть больше среднемесячного значения.

 Активность соискателей продолжает расти, и этот тренд наблюдается не только в выборке по полу и возрасту, но и по определённым профессиям. Также фиксируется увеличение инициативности соискателей по многим направлениям, включая прикладные специальности и квалифицированных специалистов.

 «По данным Авито Работы, в период с февраля по март 2026 года рынок труда показал значительный рост вовлечённости среди соискателей. Количество резюме для вакансий изолировщика увеличилось на 138%, а среднее зарплатное ожидание составило 141 726 руб/мес. Сильный рост наблюдается и в других профессиях: садовники — на 111%, с зарплатными ожиданиями в 72 417 руб/мес, а сортировщики — на 80% (73 162 руб/мес). В свою очередь, динамика числа вакансий также впечатляющая: для изолировщиков вакансий стало больше на 168%, а для электромонтеров — на 130%. Это подтверждает растущий интерес к рабочим специальностям, в которых наблюдается высокая конкуренция за квалифицированные кадры», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

15 май 08:42 | : Экономика

