Поморье хочет покорить мировой рынок новогодних игрушек

Региональная комиссия конкурса «Архангельское качество – 2026» приступила к оценке заявленных товаров и услуг. Мероприятие проводится уже 29-й раз под эгидой Архангельского ЦСМ при поддержке правительства области. Подробности у издания «Регион 29»:

- В этом году заявки подали 20 предприятий по 44 видам продукции и услуг. Самая популярная номинация — «Продовольственные товары» (25 наименований от шести предприятий). На втором месте — «Услуги для населения» (семь услуг).

В номинации «Промышленные товары для населения» вновь участвует северодвинская предпринимательница Ирина Черепанова. Её авторские куклы с узнаваемым стилем покорили не только Россию, но и Китай, Японию, Грецию. В этом году она представила «Снегурочку с козулей» и «Деда Мороза с мешком и посохом».

Впервые в конкурсе участвует Виктория Блинова с головными уборами ручной работы — шапкой-ушанкой и «Сорокой». Компания «Центр теплиц» также впервые заявила усиленные оцинкованные теплицы, способные выдержать снежные зимы.

У экспертов возникли небольшие замечания по оформлению документов и этикеткам. Победителей регионального этапа определят в июне. Лучшие предприятия представят Поморье на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

07 май 08:30 | : Экономика

