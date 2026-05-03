Дмитрий Морев: "Будем отключать отопление по погоде"

Сегодня на утренней планерке с профильным заместителем подробно разбирали вопрос завершения отопительного сезона, рассказал на своей страничке в ВК градоначальник Архангельска. 

 - Погода, как вы знаете, стоит переменчивая: ночью столбик термометра опускается до нуля, тепло становится только в середине дня. Резко отключать отопление в таких условиях нельзя: в детских учреждениях, больницах и квартирах станет сыро и неуютно. 

 Поэтому приняли следующее решение: 

 Оставляем отопление включённым до конца майских праздников.
С 12 мая вернёмся к этому вопросу - с учётом фактической погоды и прогноза. 

 Во многих домах уже установлены автоматические тепловые узлы. Они самостоятельно регулируют температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Там, где такие узлы есть, перетопов быть не должно - система работает умно и экономно. 

 На выходе с ТЭЦ температура теплоносителя уже всего 70 градусов: минимально возможная с учетом погоды. Напомню, что в прошлом году отопительный сезон завершился 25 мая.

04 май 13:26

