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Дмитрий Морев анонсировал начало отопительного сезона в соцучреждениях

5 сентября возможность включить отопление получат детские сады и школы, библиотеки и культурные центры, спортшколы, поликлиники и больницы, вузы и средние учебные заведения.

- По жилому фонду решение будем принимать на следующей неделе, ориентируясь на погоду. А все соцобъекты смогут включить отопление уже в понедельник, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Еще в августе все учреждения соцсферы получили акты готовности отопительных систем. Руководители учреждений самостоятельно принимают решение о начале отопительного сезона, исходя из температурных условий в помещениях.

Решение о начале отопительного периода в жилых домах принимается, когда среднесуточная температура воздуха держатся на отметке +8 градусов в течение 5 дней. Значение среднесуточной температуры вычисляется как среднее арифметическое по 8 срокам метеорологических суток

01 сентябрь 15:12 | : Политика

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