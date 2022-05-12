Дмитрий Морев анонсировал начало отопительного сезона в соцучреждениях

5 сентября возможность включить отопление получат детские сады и школы, библиотеки и культурные центры, спортшколы, поликлиники и больницы, вузы и средние учебные заведения.
- По жилому фонду решение будем принимать на следующей неделе, ориентируясь на погоду. А все соцобъекты смогут включить отопление уже в понедельник, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Еще в августе все учреждения соцсферы получили акты готовности отопительных систем. Руководители учреждений самостоятельно принимают решение о начале отопительного сезона, исходя из температурных условий в помещениях.
Решение о начале отопительного периода в жилых домах принимается, когда среднесуточная температура воздуха держатся на отметке +8 градусов в течение 5 дней. Значение среднесуточной температуры вычисляется как среднее арифметическое по 8 срокам метеорологических суток