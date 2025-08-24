Дмитрий Морев:Тепло придет в каждый дом

В учреждениях социальной сферы отопительный период начался 16 сентября. При этом с учетом температуры в помещениях руководители учреждений самостоятельно принимают решение о необходимости подключения.

С 18 сентября идет поэтапная подача теплоносителя в жилые дома – от удаленных округов к центру. Однако процесс идет ни шатко ни валко.

Как доложил на планерке в мэрии главе города Дмитрию Мореву руководитель Архгортеплосетей Станислав Ерехинский, с понедельника началось подключение жилого фонда Октябрьского и Ломоносовского округов. Чтобы обеспечить эту возможность, поднимается давление подачи теплоносителя на выходе с ТЭЦ.

Градоначальник грозно обещал взять подачу тепла под свой личный контроль.