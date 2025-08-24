Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев:Тепло придет в каждый дом

В учреждениях социальной сферы отопительный период начался 16 сентября. При этом с учетом температуры в помещениях руководители учреждений самостоятельно принимают решение о необходимости подключения.

 С 18 сентября идет поэтапная подача теплоносителя в жилые дома – от удаленных округов к центру. Однако процесс идет ни шатко ни валко.

 Как доложил на планерке в мэрии главе города Дмитрию Мореву руководитель Архгортеплосетей Станислав Ерехинский, с понедельника началось подключение жилого фонда Октябрьского и Ломоносовского округов. Чтобы обеспечить эту возможность, поднимается давление подачи теплоносителя на выходе с ТЭЦ.

Градоначальник грозно обещал взять подачу тепла под свой личный контроль.

 

23 сентябрь 11:30 | : Политика / Экономика

Главные новости


Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«СВО не молодит». Война и мiр Георгия Гудим-Левковича

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (300)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20