Шашлыки в Архангельске любят счет

Самостоятельно жарить мясо на майских намерены 25% опрошенных архангелогородцев, 2% приглашены на шашлыки к родственникам или друзьям, 8% будут и сами жарить, и ходить в гости на шашлыки. У 44% опрошенных нет таких планов.



Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины, чем женщины. Реже всего отказывается от шашлыков молодежь до 35 лет, а лично стоять у мангала чаще готовы люди старше 45. Чаще планами на шашлыки делились жители Архангельска, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц: они активнее тех, кто получает меньше, и сами устраивают шашлыки, и ходят в гости. Наибольшую же шашлычную активность в майские праздники проявляют семьи с детьми.



В мясных предпочтениях горожан — шашлык из свинины (44%), на втором месте — ассорти из разных видов мяса (26%), на третьем — курица 10%.



Средний бюджет на человека, включая расходы на мясо, овощи и напитки, в этом году составляет 3000 рублей.

