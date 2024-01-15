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Архангелогородцы выбрали для себя идеальный выходной

В топ-3 занятий, которые архангелогородцы ассоциируют с отлично проведенным выходным днем, входят спорт, прогулки и общение с семьей.

У каждого четвертого жители Поморья понятие «идеальный выходной» ассоциируется со спортом. 21% опрошенных предпочитает прогулки. Для 19% важно уделить время родным и близким.

 В топ-5 лучших способов времяпрепровождения в выходные также входят шашлыки (15%), посещение культурных мероприятий и здоровый сон (по 10%).

 Просто отдых назвали одним из лучших способов провести выходные 8% северян. Путешествие и чтение — 7 и 6% опрошенных соответственно. По 5% считают отличным выходным тот, в который удалось посетить кинотеатр, встретиться с друзьями или переделать все домашние дела.

 Мужчины чаще ассоциируют с идеальным выходным днем выезд на охоту или рыбалку. Женщины же чаще предпочитают прогулки, шашлыки, экскурсии, походы в рестораны и шоппинг.

(скрин с https://www.youtube.com

19 февраль 07:48 | : Будни

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