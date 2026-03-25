Беломорские деревни прирастают храмами

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 28 апреля совершил чин освящения закладного камня в основание храма в честь Живоначальной Троицы в отдаленной труднодоступной деревне Уна на Летнем берегу Белого моря.

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнил квартет певчих архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к участникам события со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Христос Воскресе!

Сердечно приветствую всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, и поздравляю с продолжающимся праздником Светлого Христова Воскресения и со знаменательным событием освящения закладного камня в основание храма в честь Живоначальной Троицы.

«Святая Троица досточтима в единой и вечной славе, везде имеет одно и то же Единое Божество, неразрывна, нерассекаема, нераздельна, все исполняет, все содержит, во всем пребывает, все созидает, все правит, все освещает и животворит», — говорит святитель Григорий Богослов и восклицает: «Воспеваю Тебя, Живая Троица, Сияние, нестерпимое для зрения, но все обозревающее от земли и до бездны, ни в чем не знающее для Себя предела!»

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «Бог открыл всему роду человеческому, что Он есть единство трех Лиц. Бог объединяет в Себе три Божественные Ипостаси, Он не пребывает в некоем одиночестве, но жизнью Бога является Любовь. Наученные этим, мы и в жизни своей должны помнить, что любовь, способность людей жить вместе, разделять общие тревоги, радости, заботы — это и есть, собственно говоря, закон или правило человеческого благополучия и человеческого счастья».

В созидании на этом святом месте храма в честь Живоначальной Троицы мы с вами видим, как проявляется единство душ и сердец людей, готовых полагать труды во благо Святой Христовой Церкви. Объединившись и испросив Божьего благословения на доброе дело, вы проявляете деятельную любовь к Богу, ближним и к северной земле, которая до страшного лихолетья украшалась многими храмами и обителями, где непрестанно прославлялось имя Божие и совершалась молитва за весь мир. Сегодня мы живем в благоприятную эпоху возрождения духовной жизни, когда, по образному выражению Екклесиаста, настало «время собирать камни», и Русский Север стремится вновь обрести духовное богатство и красоту. Дай Бог, чтобы созидаемый храм, основание которого мы сегодня освятили, стал одной из жемчужин нашей земли и служил духовному благу всех, кто приходит сюда.

«Дом Мой домом молитвы наречется», — говорит Господь в Священном Писании, и мы верим и знаем, что там, где совершается молитва, и люди едиными усты и единым сердцем прославляют Бога, Единого в Троице, там жизнь меняется в лучшую сторону. Церковь есть корабль спасения, и дай Бог, чтобы созидаемый в сей веси храм стал спасительным и благодатным местом, где каждый человек сможет найти для себя духовное утешение и радость во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь!

Сердечно благодарю всех вас, дорогие мои, и поздравляю с сегодняшним знаменательным событием! Призываю на всех вас благословение Воскресшего Христа Спасителя!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!