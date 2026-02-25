Архангельскую епархию посетил куратор

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 30 апреля встретился в епархиальном управлении со священником Алексием Дудиным, куратором социальной деятельности в епархиях Северо-Западного федерального округа Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Священник посетил регион с целью знакомства с социальными проектами, реализуемыми в Архангельской митрополии.

Архипастырь благословил священнослужителя образом Собора святых Архангельской митрополии и пожелал собеседнику благословенных успехов в его ответственном служении.

Участниками встречи стали секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов и руководитель епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности протоиерей Алексий Денисов.