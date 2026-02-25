Наталья Флеглер внедряет в жизнь Архангельской области биотехнологии

Предложения в сфере медицины, вошедшие в Народную программу «Единой России», озвучили на четвёртом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Санкт-Петербурге.

С инициативами по итогам круглого стола на тему «Здоровье рядом с домом: доступная медицина для каждого члена семьи» выступила координатор партпроекта «Женское движение Единой России» по Архангельской области, врач, кандидат медицинских наук, участник программы «Земский доктор» Наталья Флеглер.

В числе инициатив — создание национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента, что позволит ускорить доступ к медицинской информации и повысить удобство получения помощи.

Ещё одно направление — системное обновление инфраструктуры: продолжение строительства и капитального ремонта поликлиник, больниц и ФАПов, прежде всего в сельской местности и малых городах.

«Как нам сообщили эксперты, к 2030 году необходимо отремонтировать более 2 тысяч медицинских организаций и построить более 200 новых поликлиник, оснастить и оборудовать их медицинской техникой, медицинским оборудованием, и, желательно, отечественного производства», — заметила Наталья Флеглер.

Также предлагается усилить взаимодействие с муниципалитетами для повышения транспортной доступности медицинских учреждений и реализовать национальную программу развития университетских клиник — как центров подготовки кадров и внедрения передовых медицинских технологий.

Особое внимание Наталья Флеглер уделила развитию дистанционного мониторинга здоровья. Речь идёт про специальные медицинские изделия с функцией передачи данных врачам, в том числе через мобильные приложения.

«Увеличивается количество детей сахарным диабетом, в том числе сахарным диабетом первого типа. Необходимо важно для всех детей обеспечить системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы, чтобы мы могли своевременно заметить какие-то ухудшения в состоянии и предотвратить негативные последствия и осложнения. Это очень важное направление», — отметила врач.

Отдельный блок посвящён развитию мобильной медицины: расширению работы выездных бригад и санитарной авиации, внедрению беспилотных технологий для доставки медицинских грузов. Параллельно планируется усилить работу передвижных медицинских комплексов в сельской местности.

Кроме того, на форуме предложили усилить работу по профилактике и сопровождению пациентов. Речь идёт о развитии диспансерного наблюдения, контроле хронических заболеваний, в том числе среди детей с диабетом, а также популяризации здорового образа жизни и создании центров здоровья.

Ещё одно направление — развитие специализированной медицинской помощи и реабилитации.

Отдельное внимание предлагается уделить обучению граждан навыкам первой помощи. В числе приоритетов — развитие системы здравоохранения в новых регионах: построить до 2030 года более 300 новых амбулаторий, ФАПов и поликлиник, а также отремонтировать более 250 действующих медицинских объектов.

«Много мы говорили о том, что на самом деле, медицинская помощь сейчас очень важна, и кадры очень важны на территории Донбасса и Новороссии. Там тоже необходимо строить новые медучреждения, каждый человек должен получать своевременную помощь. Мои коллеги туда неоднократно и регулярно выезжают целыми бригадами, узкими специалистами, и люди радуются, и люди ждут, и люди понимают, что это очень важно. По информации Правительства, нам необходимо построить там более 300 новых медицинских организаций и отремонтировать ещё более 250, которые там есть, а также оборудовать нашим современным, отечественным медицинским оборудованием и техникой», — сообщила Наталья Флеглер.

Акцент сделали и на развитии отечественной фармацевтики и биотехнологий как основе устойчивости системы здравоохранения.

По мнению медработника, медицина должна быть не только доступной, но также комфортной и адаптивной, ориентированной и на запросы людей, и на вызовы, стоящие перед нашей страной.

В частности, Наталья Флеглер предложила создать центры семейного здоровья.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ. Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.