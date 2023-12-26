Сколько заработают медики? Отвечает Путин

Президент РФ распорядился об увеличении зарплат медработникам в сельской местности.

Наталья Флеглер, член Президиума регионального политсовета «Единой России» отметила, что материальная поддержка врачей и специалистов среднего звена здравоохранения важна и необходима.

- Учитывая огромную нагрузку на рабочих местах, повышение выплат врачам и среднему медперсоналу сегодня очень своевременно. Стимулирование медработников поспособствует и привлечению специалистов на работу в малые города, райцентры и сёла, где их очень ждут. Люди начнут закрепляться на рабочих местах. Это поможет развивать здравоохранение на селе, повысить качество и доступность медицинской помощи. Важно, чтобы компетентные и грамотные специалисты приезжали на Русский Север, где территории особенно сельских поселений нуждаются в грамотных врачах и медсёстрах. Отмечу, что в Поморье создаются все условия для привлечения кадров, включая новые материально-технические базы, оборудование, строительство новых современных ФАП для оказания медицинской помощи. Важно, чтобы эта мера поддержки коснулась всех медицинских работников, включая специалистов среднего звена, ведь работать приходится одной большой командой, в тандеме, - сказала Наталья Флеглер, начальник ОСП «Заостровская участковая больница».

Напомним, на форуме будущих технологий Владимир Путин заявил, что с 1 марта вырастут ежемесячные выплаты для медработников первичного звена. Это касается специалистов в малых городах, райцентрах и селах. Особое внимание должны уделить поддержке врачей наиболее востребованных направлений, работников районных больниц. А с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть врачей, сохранив дополнительные выплаты.

- В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать по 29 тысяч, средний медперсонал – 13 тысяч. В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие выплаты будут существенно выше: 50 тысяч ежемесячно будут получать врачи и 30 тысяч - медработники среднего звена», - сказал Путин.

Также с 2024 года будут выровнены тарифы на оказание медпомощи в городах и сельской местности. Глава государства поручил существенно увеличить уровень финансовой поддержки ФАП и врачебных амбулаторий. Средства, как сказал Президент, в первую очередь, должны направляться на увеличение зарплат медработников в сельской местности. Правительство РФ должно подготовить аналогичные решения в отношении медработников федеральных организаций в системе ОМС.

Увеличение окладной части зарплат медработников - одно из положений народной программы «Единой России».