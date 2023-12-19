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Наталья Флеглер представяет Поморье на женском форуме в Москве

Это второе мероприятие в рамках партийного проекта «Женское движение «Единой России». Напомним, впервые форум стартовал около года назад – в марте 2023-го, и основными вопросами тогда были образование, участие женщин в политике и бизнесе, оказание помощи участникам СВО и членам их семей.

Миссия сегодняшнего форума – «Единство. Победа. Будущее».

Форум соединил интересы 300 участниц из различных регионов России на пяти дискуссионных площадках, где живо и информативно обсудили темы гуманитарных миссий и социально-общественной деятельности, женского здоровья, женской политики и законодательных инициатив «голос женщины», клубов, партнёрств, наставничества.

Также для участниц была организована работа политической школы. Здесь обсудили векторы и вызовы женской политики, образ женщины нового времени, коснулись пожеланий со стороны избирателей женщинам-политикам, рассмотрели проекты выборной кампании в эпоху СВО.

  • Очень здорово, что Партия проводит такие мероприятия! Мы с коллегами из других регионов, курирующими женское движение, обмениваемся опытом, смотрим, какие проекты реализуются и внедряются на местах. Мною была выбрана дискуссионной площадка «Женское здоровье», где мы обменялись опытом и контактами для дальнейшего делового сотрудничества по применению практик, которые удачно освоены в других регионах в рамках здравоохранения, поддержания женского здоровья, долголетия, профилактики старения и ряда других направлений. Есть очень полезные информационные проекты «МАРС» и StatusPraesens, в рамках которых разработаны мобильные приложения с многочисленными полезными памятками для пациентов. В них задействовано более 1200 спикеров и 30 000 специалистов репродуктивной медицины, большое количество врачей других специальностей, и это далеко не предел! Причём легко можно получать нужную информацию, всего-то установив приложение или подписавшись на Telegram-канал данного проекта, - рассказала Наталья Флеглер, начальник ОСП «Заостровская участковая больница».

По итогам двух дней работы форума на сессиях и пленарных заседаниях будет принят ряд решений, в том числе по реализации социально-значимых проектов.

  • Важно, что форум – не просто теоретическая площадка: здесь мы видим дела, которые реализованы, какая большая работа проводится с людьми в регионах. Самое ценное – общение вживую с коллегами, что, безусловно, расширяет кругозор и даёт заряд положительной энергии, прибавляет новых идей для дальнейшей реализации в своих городах и сёлах. Здесь много членов партии и сторонников – это показатель доверия «Единой России»: её дела замечают, о них рассказывают. По завершении форума мы будем плотно работать с местными отделениями, чтобы все полученные знания оказались полезными и для наших коллег. Выражаю благодарность организаторам форума и Партии за прекрасную возможность быть едиными в вопросах здоровья населения, повышения качества и доступности медицинской помощи и процветания нашей России! – подытожила Флеглер, член регионального политического совета Партии.

 В многочисленном Женском движении «Единой России» представительницы разных специальностей – врачи, учителя, деятели культуры, сенаторы, сотрудницы правительств и ведомств, депутаты, партийные координаторы, активистки общественных движений, жёны и матери военнослужащих, волонтёры. Более семи тысяч женщин в нашей стране принимают активное участие в решении вопросов материнства и детства, женского здоровья (как физического, так и психического), женской занятости, а также подробно обсуждают место и роль женщины в политической жизни России.


06 февраль 11:46 | : Политика

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