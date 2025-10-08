Они пахнут елочкой. Женщины "Единой России" показали себя во всей красе

В Москве прошел III Всероссийский форум Женского движения собравший около 700 женщин‑лидеров регионов, включая делегацию от нашей Архангельской области, в которую вошли региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Флеглер, председатель городского отделения общественной организации «Союз женщин России» Елена Сидорук, заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению Екатерина Поздеева.



На форуме ключевой темами стали поддержка женского лидерства, семейное здоровье, развитие профессионального потенциала, баланс материнства и карьеры, а также вовлечение женщин в науку и высокотехнологичные отрасли. Обсуждалось активное участие женщин в разработке законодательных инициатив.



Проведение форума прокомментировала Наталья Флеглер:



«Особенно ценно было обсудить вопросы поддержки женщин в северных регионах. Мы представили наши уникальные наработки, получили новые идеи и уверены, что сможем применить их для развития женского лидерства в Архангельской области».



Также в рамках форума на выставке наш регион представил уникальную продукцию собственного производства. Одним из представителей стал уникальный напиток из сосновой хвои «Поморские ЁлкИголки».



В фокусе внимания были и Женские клубы. Сегодня их более двух тысяч в 60 регионах страны. На базе объединений выстраивается единая система маршрутизации решения вопросов для женщин, пришедших с просьбой о содействии в самых различных жизненных ситуациях.







