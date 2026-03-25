Больше, чем работа. РВК-Архангельск представляет новые вакансии

РВК-Архангельск сегодня  на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России» представил соискателям 7 вакансий. Предприятие предлагает рабочие и инженерные специальности, а также позиции для начинающих специалистов.

Все желающие смогли на месте пройти собеседование, заполнить анкеты и задать интересующие вопросы.

Среди востребованных направлений — слесари аварийно-восстановительных работ, диспетчер и табельщик автотранспортного цеха, ведущий инженер по надзору за строительством специалисты по работе с населением, 

Специалисты службы подбора персонала рассказали соискателям, что в группе компаний #Росводоканал, в которую входит РВК-Архангельск, работает Академия дистанционного обучения, а также Совет молодых специалистов.

Кроме того, в компании действует институт кадрового резерва, который позволяет двигаться по карьерной лестнице, в том числе, с возможностью переезда в другие города присутствия группы компаний.

💬Мы нацелены на прием компетентных и ответственных кандидатов. Наша компания гарантирует официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и полный социальный пакет, дополнительные денежные вознаграждения - годовую премию, профессиональные надбавки. Мы готовы при необходимости оказать материальную помощь, оплатить детские путевки, дарим подарки детям и устраиваем для них праздники. Работа в РВК-Архангельск - хороший шанс построить карьеру в коммунальной отрасли, - отметила начальник отдела по подбору, обучению и развитию персонала РВК-Архангельск Елена Смирнова.

В РВК-Архангельск открыты вакансии не только для опытных специалистов, но и для молодых кадров. На предприятии выстроена система наставничества, сотрудники регулярно проходят обучение, осваивают современные технологии. Это позволяет не только повышать квалификацию, но и строить карьеру внутри компании.

Познакомиться с вакансиями можно здесь: https://arkhangelsk.hh.ru/search/vacancy?from=employerPage&employer_id=4083577&hhtmFrom=employer

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

