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В Архангельской области готовы принимать на работу студентов и новичков

В Архангельской области количество вакансий для начинающих специалистов и студентов увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты hh.ru выяснили, в каких отраслях начинающим соискателям найти работу проще всего.  

 Больше всего новых вакансий и как следствие рабочих мест, доступных кандидатам без опыта и студентам в Архангельской области, в январе 2023 года можно найти у работодателей из сферы ретейла, а также в продажах и клиентском обслуживании (47% новых вакансий за месяц). Пользуются спросом студенты и работники без опыта у работодателей из сферы «Продукты питания» (6% новых рабочих мест). 

 Кроме того, начинающих специалистов на работу в Архангельской области достаточно часто приглашают компании из сферы строительства. Также несмотря на вводимый в 2022 году ценз на опыт и предпочтение более опытным сотрудникам работодатели из ресторанно-гостиничного бизнеса Архангельской области постепенно набирают молодых и начинающих специалистов в свои компании (5% новых вакансий).  

 Также в пятерку лидеров по спросу на молодых и начинающих специалистов в Архангельской области входят компании из отрасли телекоммуникаций и связи (4% новых рабочих мест за месяц для работников без опыта). 

 В целом рынок труда Архангельской области достаточно открыт для начинающих специалистов без опыта вне зависимости от возраста и студентов. Так, работу таким кандидатам также в январе предлагают работодатели из сферы общественной деятельности, НКО и политических партий, сельского хозяйства, госорганизации, работодатели из сферы лесной промышленности и добывающей отрасли.  

 Средняя зарплата, которую предлагают студентами и специалистам без опыта в Архангельской области на данный момент – 40 200 рублей, что на 7% или 2 800 рублей больше, чем в прошлом году. 

«Зарплата начинающего специалиста может сильно зависеть от отрасли компании-работодателя и функционала работника. Так, компании из ИТ-сферы и маркетинга, как правило, предлагают заработок на 10% выше рынка, а компании из сферы ретейла и продаж чуть ниже рынка на 3%. При этом конкуренция за рабочие места в ИТ-сфере, маркетинге и диджитал-секторе между молодыми специалистами, как правило выше и может достигать 7-9 человек, в то время как в сфере продаж работодательских предложений кратно больше и конкуренция между кандидатами ниже. 

Кроме того, важен и вопрос работы по специальности. Достаточно часто молодые специалисты и студенты отказываются работать по специальности из-за низкой стартовой зарплаты в профессии. Да, с одной стороны, это достаточно мотивированный поступок, ведь деньги нужны здесь и сейчас. При этом анализ рынка показывает, что через 1-2 года практики по профессии специалист, имеющий профильное образование и оставшийся в своей специализации, может увеличить свой заработок на 15-30% в отличие от тех, кто решил уйти из профессии», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

 

19 январь 09:11 | : Экономика

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