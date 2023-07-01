"РВК-Архангельск" принимает на работу людей с инвалидностью

В архангельском областном Центре занятости населения прошла региональная ярмарка трудоустройства молодёжи «Построй карьеру со службой занятости». 120 работодателей предложили горожанам более 1500 вакансий. Традиционно в числе активных участников ярмарки труда выступил и «Росводоканал Архангельск».

Одним из важных элементов ярмарки стала панельная дискуссия по вопросам трудоустройства граждан с инвалидностью. В этом направлении специалисты подбора, обучения и развития персонала «РВК-Архангельск» ежегодно проводят большую работу.

«Наша компания регулярно участвует во всех форумах трудоустройства и размещает перечень свободных вакансий. Сегодня на нашем предприятии открыто 11 рабочих мест для людей с инвалидностью, 7 человек мы уже обеспечили работой по специальности», – рассказала ведущий специалист подбора, обучения и развития персонала «РВК-Архангельск» Ксения Федотова.

Все доступные вакансии размещены на сайте компании «Росводоканал Архангельск» в разделе «Карьера»: https://arh.rosvodokanal.ru/career/vacancies/ По всем вопросам, связанным с трудоустройством на предприятии, также можно обращаться по телефону: +7-921-487-51-85 или по электронной почте: k.fedotova@rosvodokanal.ru.