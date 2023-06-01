«РВК-Архангельск» принял участие в федеральной ярмарке трудоустройства

Около 20 вакансий открыл «РВК-Архангельск». На предприятии ждут не только специалистов с опытом, но и молодых, начинающих сотрудников.

В архангельском областном центре занятости населения состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В работе ярмарки приняли участие свыше 200 работодателей, в том числе водоканал Архангельска.

Сегодня «РВК-Архангельск» ориентирован на привлечение сотрудников, готовых работать с современным оборудованием по высоким стандартам. Специалисты отдела подбора, обучения и развития персонала познакомили северян с перечнем вакансий, пообщались с потенциальными работниками, проконсультировали о подробностях трудоустройства, требованиях к уровню образования и стажу работы, предлагаемых условиях оплаты труда и льготах.

«Росводоканал Архангельск» регулярно участвует во всех этапах всероссийской ярмарки трудоустройства. На сегодняшний день у нас работает более 800 квалифицированных специалистов. При этом мы всегда заинтересованы в привлечении новых кадров, в том числе молодёжи. И ярмарка вакансий – это отличная возможность дать полную информацию нашим соискателям и пригласить желающих на собеседование», — рассказала начальник отдела подбора, обучения и развития персонала «РВК-Архангельск» Екатерина Бендовская.

Сейчас на предприятии открыто более 20 вакансий. Познакомиться с ними можно на сайте компании в разделе « Карьера ». Кроме того, все желающие трудоустроиться в «РВК-Архангельск» могут прислать своё резюме на адреса электронной почты: k . fedotova @rosvodokanal.ru и e.bendovskaya@rosvodokanal.ru . Предприятие гарантирует своим сотрудникам стабильную работу, официальную заработную плату, социальные гарантии и прозрачные карьерные перспективы.



