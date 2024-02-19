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Архангельск отмечает День воды

День Воды – отличный повод, чтобы напомнить всем о ценности водных ресурсов и необходимости их беречь.

 Поэтому сегодня сотрудники РВК-Архангельск вместе с Капелькой вышли к крупному торговому центру, чтобы лично поздравить горожан с Днем воды, вручить им листовки о правилах пользования водопроводом и канализацией, а также – пригласить на работу в свою компанию.

 «Я и мои коллеги ежедневно сталкиваемся с тем, что люди не всегда понимают ценность ресурса, который у них есть, и который просто течет из крана. Мы все, кто работает в водоканале, относимся к воде бережно – не допускаем ее перерасхода в бытовых целях. Например, когда я чищу зубы, я выключаю кран. И также делают все члены моей семьи. Забота о природных ресурсах, о воде начинается с малого. И именно это мы сегодня хотели донести до горожан. В листовке, которую мы вручали спешащим в магазин людям, рассказано о правилах ответственного отношения к воде. И я очень надеюсь, что те, кто ее прочтет, тоже станут более бережно к ней относиться», - рассказала участник акции, инженер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Яна Барсукова.

 Специалисты Отдела подбора, обучения и развития персонала РВК-Архангельск участвовали в этой акции с еще одной целью – привлечь в компанию новых сотрудников. Вручая листовки, они рассказывали об открытых вакансиях и предлагали трудоустройство.

 «Люди, которым мы вручали листовки, улыбались. А те, кому интересна работа, очень внимательно слушали информацию. Мы приглашаем на работу слесарей аварийно-восстановительных работ и даже готовы обучить их всему с нуля. Мы ждем трактористов, водителей, мастеров, проектировщиков, IT-ишников и других специалистов. На данный момент у нас открыты 24 вакансии, с ними соискатели могут ознакомиться на сайте HH.ru (https://arkhangelsk.hh.ru/search/vacancy?from=employerPage&employer_id=4083577&hhtmFrom=employer)», - рассказала начальник отдела подбора, развития и обучения персонала РВК-Архангельск Елена Смирнова.

Отметим, что ежегодно в День воды сотрудники водоканала проводят различные акции. В 2022 и 2023 годах это были «Уроки чистой воды» в детских садах Архангельска и акция «Голубая лента».


22 март 16:08 | : Экономика

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